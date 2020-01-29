ПАРЄ дозволила російським депутатам, які голосували за анексію Криму, працювати в асамблеї



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Росіяни повертаються до роботи в Парламентській асамблеї Ради Європи

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив два рішення про те, що російська делегація в асамблеї має продовжити роботу без санкцій.

Про це повідомляють зі Страсбурга українські ЗМІ.

На підставі цього рішення був закритий розгляд скарги, ініційованої латвійською депутаткою Марією Голубевою та підтриманої депутатами від України та інших держав. За регламентом ПАРЄ, у разі якщо комітет відхиляє оскарження за процедурними підставами, воно вважається автоматично схваленим асамблеєю, але рішення комітету маю бути оголошене на засіданні асамблеї.

Комітет констатував, що він розглянув скаргу за двома підставами:

1) до російської делегації входять депутати, обрані у багатомандатному округу з урахуванням голосів у анексованому Криму;

2) до російської делегації увійшли сенатори, що підтримали анексію Криму в 2014 році, через що перебувають під міжнародними санкціями.

На думку асамблеї, ці підстави не є достатніми для запровадження обмежень проти таких депутатів у ПАРЄ. «Комітет вирішив, що повноваження російської парламентської делегації мають бути підтверджені», - йдеться у рішенні комітету.

Раніше Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи рекомендував ратифікувати повноваження російської делегації.

28 січня депутати Парламентської асамблеї Ради Європи обрали у вівторок віцепрезидентом асамблеї керівника російської делегації, заступника голови Держдуми Петра Толстого.

Напередодні Україна оскаржила обрання росіянина Толстого віцепрезидентом ПАРЄ.

Також 27 січня нардепа Мережка було обрано віцепрезидентом ПАРЄ

Як повідомлялось, Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента. Ним став бельгійський сенатор Хендрік Дамс, який змінив на цьому посту швейцарку Ліліан Морі Паск’є.

Нагадаємо, 27 січня у Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, у яку повернулася українська делегація після осінньої паузи. Тоді було прийнято рішення призупинити участь у засіданнях ПАРЄ, оскільки Асамблея повернула повноваження російській делегації. Зимова сесія ПАРЄ триватиме до 31 січня.

Верховна Рада України схвалила повернення делегації до роботи в ПАРЄ 16 січня. У постанові вказується, що метою українських представників у ПАРЄ є недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення російських наративів про ситуацію в Україні.