Права людини в окупованому Криму. Експерти розкажуть про тортури у в'язницях і мілітаризацію дітей трансляція



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У 2019 році у рамках кримінального політичного й релігійного переслідування в Криму були позбавлені волі 43 нові людини, формально вони звинувачуються за різними кримінальними статтями

У четвер, 30 січня о 13:00 у пресцентрі ІА «Главком»» (вул. Шовковична, 8/20) Кримська правозахисна група представить огляд порушень прав людини та норм міжнародного гуманітарного права, які вона зафіксувала у 2019 році у Криму.

Учасники брифінгу: Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи; Олександр Сєдов, аналітик Кримської правозахисної групи; Ірина Сєдова, медіаекспертка Кримської правозахисної групи; Володимир Чекригін, аналітик Кримської правозахисної групи Ситуація з правами людини в Криму продовжує погіршуватися.

Зростає кількість обшуків і затримань українських і кримськотатарських активістів. У 2019 році у рамках кримінального політичного й релігійного переслідування в Криму були позбавлені волі 43 нові людини, формально вони звинувачуються за різними кримінальними статтями.

Окупаційною владою півострова не розслідуються факти насильницьких зникнень. КПГ зафіксувала в минулому році нові факти кримінального та адміністративного переслідування кримчан за свободу вираження поглядів. Цілеспрямовано обмежується доступ жителів півострова до українських медіа.

Водночас, правозахисниками в інформаційному просторі Криму неодноразово фіксувалися випадки поширення мови ненависті до українців і кримських татар.

Експерти КПГ на брифінгу розкажуть про зібрані факти нелюдського поводження і тортур в місцях позбавлення волі, про переслідування жителів Криму за відмову служити в армії держави-окупанта та про масштабну мілітаризацію дітей і підлітків, а також про інші порушення міжнародних норм.