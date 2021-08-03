Операція Чаус. Активісти звинувати українську владу в п’яти злочинах

«Історія з Чаусом – це невеселий комікс з «хлопчиком в трусиках», заявили в «Русі опору капітуляції»

Активісти «Руху опору капітуляції» назвали операції операція із викраденням та виявленням екссудді Миколи Чауса «дискредитацією спецслужб та ударом по міжнародному іміджу». Про це йдеться у заяві організації.

«Історія з Чаусом – це невеселий комікс з «хлопчиком в трусиках». Якою б не була репутація судді Чауса, якими б не були претензії до нього з боку НАБУ, його викрадення на території Молдови – це важкий кримінальний злочин. Цей злочин скоїла українська влада і вона повинна понести за це відповідальність», – заявили активісти.

Зазначається, що злочин не один, а як мінімум п’ять:

викрадення людини,

організація незаконного перетину кордону,

перевищення повноважень,

невиконання рішення суду, за яким СБУ зобов’язана була передати Чауса НАБУ, щойно «виявила» його,

незаконне утримувала СБУ Чауса під вартою.

«Навіть якщо йдеться про особу, до якої правоохоронні органи мають претензії, викрадення людини – це дуже серйозний злочин, співставний з державною зрадою у рамках «вагнергейту», яка 2020 року відбулася в тому ж самому місці, де весною поточного року спланували викрадення Чауса. І відповідальність мають понести і замовники, і виконавці цього ганебного злочину», – заявляють активісти.

Вони також вказують, що історія з Чаусом завдала великої шкоди стосункам України з Молдовою та її проєвропейською лідеркою Маєю Санду.

«Таке непорозуміння однозначно вигідне Росії. Найбільшого удару завдано по репутації СБУ. Служба продовжує незаконно утримувати Чауса, не допускає до нього адвоката, що свідчить про спробу Служби замести сліди власних злочинів», – кажуть в «Русі опору капітуляції».

Активісти також вказують на цікавий факт:

«Прикметно, що об'явлення Чауса сталось якраз в день, коли Крісто Грозєв мав презентувати розслідування по «вагнергейту. Не виключено, що все що ми зараз бачимо дешевий водевіль, який розігрують високопосадовці задля збереження своїх крісел».

До слова, колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка стверджує, що президент України Володимир Зеленський вже два рази особисто зустрічався з екссуддею Дніпровського райсуду Києва Миколою Чаусом, який був викрадений в Молдові в квітні 2021 року.

Натомість прессекретар глави держави Сергій Никифоров спростував цю інформацію.

Як повідомлялося, 30 липня стало відомо про виявлення у селі на Вінниччині екссудді Миколи Чауса.

Після цього поліція затримала екссуддю, але його пізніше «перехопили» співробітники СБУ і вивезли в невідомому напрямку. НАБУ наполягає на передачі їм Чауса, обвинувачуваного у корупції.

1 серпня адвокат повідомив, що зміг знайти Чауса в будівлях та госпіталі Служби безпеки України.

До 2016 року Микола Чаус працював у Дніпровському райсуді Києва. Потім його затримали через хабар у 150 тисяч доларів. Чоловік втік до Молдови, де згодом був викрадений невідомими.

Низка обставин викрадення дають підстави вважати, що до цього були причетні українські силовики. Зокрема генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення Чауса причетні державні установи України.

30 липня Могилів-Подільський райвідділ поліції повідомив, що суддя Микола Чаус знайшовся у селі Мазурівка Вінницької області.

До слова, раніше джерела «Главкома» повідомляли, що скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні.

Адвокати екссудді Миколи Чауса після того, як його раптово виявили в селі на Вінниччині, повідомили, що його везуть до будівлі СБУ.

Згодом спецназ НАБУ приїхав до центрального офісу СБУ на вулиці Володимирській. НАБУ вимагає від працівників спецслужби віддати Чауса детективам Бюро, які розслідують справу проти нього.