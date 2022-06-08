Захищені Женевською конвенцією. Генштаб пояснив статус іноземців у ЗСУ

Іноземним військовослужбовцям, які сьогодні воюють на боці України, гарантуються усі права, передбачені українським та міжнародним законодавством

Усі іноземні громадяни, які воюють проти російських загарбників на боці Збройних сил України, є комбатантами та мають відповідні права. Про це йдеться у заяві Генштабу ЗСУ щодо статусу іноземних громадян та осіб без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України.

Як зазначається у заяві військового відомства, що всі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних сил України, прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно з законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» 1992 року.

Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних сил України на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року і Додаткових протоколів до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як з військовополоненими у разі потрапляння в руки ворога.

У Генштабі нагадали, що Женевські конвенції 1949 року забороняються будь-які незаконні акти, у тому числі насилля, залякування чи бездіяльність щодо військовополонених, та зобов’язують до гуманного поводження з військовослужбовцями, які перебувають у полоні. Недотримання відповідних визнаних норм міжнародного гуманітарного права є серйозним порушенням Конвенції.

Нагадаємо, раніше бойовики терористичного угруповання «ДНР» заявили, що можуть стратити трьох підданих Великої Британії та Марокко, які воювали у складі українського іноземного легіону та потрапили в полон до окупантів. Так званий «представник прокуратури ДНР» заявив, що до полонених іноземців «з урахуванням воєнного часу може бути застосована найвища міра покарання – смертна кара».

Російські ЗМІ стверджують, що в полоні бойовиків перебувають Шон Пінер та Ендрю Хілл із Великої Британії та Садун Брагім із Марокко. Терористи стверджують, що вони потрапили у полон навесні 2022 року.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні сформували новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.



