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    Захищені Женевською конвенцією. Генштаб пояснив статус іноземців у ЗСУ

    Іноземці, які воюють у Збройних силах України, є комбатантами - Захищені Женевською конвенцією. Генштаб пояснив статус іноземців у ЗСУ
    Іноземці, які воюють у Збройних силах України, є комбатантами
    фото: Генштаб ЗСУ

    Іноземним військовослужбовцям, які сьогодні воюють на боці України, гарантуються усі права, передбачені українським та міжнародним законодавством

    Усі іноземні громадяни, які воюють проти російських загарбників на боці Збройних сил України, є комбатантами та мають відповідні права. Про це йдеться у заяві Генштабу ЗСУ щодо статусу іноземних громадян та осіб без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України.

    Як зазначається у заяві військового відомства, що всі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних сил України, прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно з законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» 1992 року.

    Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних сил України на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року і Додаткових протоколів до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як з військовополоненими у разі потрапляння в руки ворога.

    У Генштабі нагадали, що Женевські конвенції 1949 року забороняються будь-які незаконні акти, у тому числі насилля, залякування чи бездіяльність щодо військовополонених, та зобов’язують до гуманного поводження з військовослужбовцями, які перебувають у полоні. Недотримання відповідних визнаних норм міжнародного гуманітарного права є серйозним порушенням Конвенції.

    Нагадаємо, раніше бойовики терористичного угруповання «ДНР» заявили, що можуть стратити трьох підданих Великої Британії та Марокко, які воювали у складі українського іноземного легіону та потрапили в полон до окупантів. Так званий «представник прокуратури ДНР» заявив, що до полонених іноземців «з урахуванням воєнного часу може бути застосована найвища міра покарання – смертна кара».

    Російські ЗМІ стверджують, що в полоні бойовиків перебувають Шон Пінер та Ендрю Хілл із Великої Британії та Садун Брагім із Марокко. Терористи стверджують, що вони потрапили у полон навесні 2022 року.

    Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні сформували новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

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    Теги: росія ЗСУ війна Генштаб Україна #stoprussia
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    Захищені Женевською конвенцією. Генштаб пояснив статус іноземців у ЗСУ