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Оператор дронів і талановитий хореограф. Згадаймо В'ячеслава Ярмоленка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Оператор дронів і талановитий хореограф. Згадаймо В'ячеслава Ярмоленка
У травні 2024 року став на захист свободи і незалежності України у боротьбі з російськими окупантами
колаж: glavcom.ua

В'ячеслав Ярмоленко був оператором БпЛА в окремій бригаді морської піхоти

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо В’ячеслава Ярмоленка.

Внаслідок важкого поранення 9 березня 2025 року загинув В’ячеслав Ярмоленко, випускник кафедри хореографії і танцювальних видів спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України 2018 року. Йому виповнився лише 31 рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Спортивний Комітет України та Пірнівську сільську раду.

В’ячеслав Ярмоленко народився 22 січня 1994 року, жив у селі Лебедівка Пірнівської громади на Київщині, Він був талановитим хореографом, танцюристом, керівником танцювальної студії, мав активну громадську позицію. 

В’ячеслав Ярмоленко був оператором БПЛА в окремій бригаді морської піхоти. Виконував бойові завдання на східному напрямку
В’ячеслав Ярмоленко був оператором БПЛА в окремій бригаді морської піхоти. Виконував бойові завдання на східному напрямку
фото: Спортивний Комітет України/Facebook

З перших днів повномасштабного вторгнення вступив до складу добровольчого формування територіальної громади.

У травні 2024 року став на захист свободи і незалежності України у боротьбі з російськими окупантами. Був оператором БпЛА в окремій бригаді морської піхоти.

В’ячеслав виконував бойові завдання на східному напрямку.

1 березня 2025 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Срібне Донецької області, воїн отримав поранення. 9 березня, під час лікування в одному з медичних закладів України, серце воїна зупинилося.

1 березня 2025 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Срібне Донецької області, воїн зазнав важкого поранення
1 березня 2025 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Срібне Донецької області, воїн зазнав важкого поранення
фото: Пірнівська сільська рада/Facebook

Прощання з воїном відбулося 15 березня 2025 року у місті Вишгород, у Храмі Святого князя Володимира Православної церкви України.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці хвилина мовчання

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