«Від Білорусі до Вʼєтнаму»: куди Росія вивозить товари з окупованих територій?

Аграрна продукція – це те, що передовсім вивозять окупанти з захопленої ними частини українського півдня

«Запорізька та Херсонська області є сільськогосподарськими. І саме вказану продукцію окупанти почали вивозити».

«Почали фіксувати факти використання саме закритих портів тимчасово окупованого Криму для навантаження і вивезення продукції за кордон».

«Саме цим зерном Путін хизується перед іноземними державами, коли каже, що «ми можемо нагодувати цілий світ».

«Показують бурхливу активність, щоб замилити очі населенню на окупованих територіях, а також подати фейкові новини в міжнародний простір».

Підприємства з новоокупованих територій України експортують свої товари в Білорусь, Казахстан, Узбекистан, а також у Вʼєтнам, Індію та Китай, повідомив керівник проєкту з розвитку регіонального бізнесу «Російського експортного центру» Сергій Агаєв. За його словами, вивозять насамперед аграрну продукцію та вироби металургії.

Що відомо про незаконний експорт із захопленої РФ частини півдня? Та як окупаційна влада намагається залучати іноземних інвесторів? Дізнавався проєкт «Радіо Свобода» «Новини Приазовʼя».

Біля Бердянського торговельного порту будують чотири склади для зберігання сипучих вантажів, насамперед це зернові, зернобобові та олійні культури, повідомив 1 квітня в ефірі підконтрольному окупантам телеканалу «ЗаТВ!» призначений Росією керівник порту Володимир Стельмаченко.

Порт Бердянська фото: radiosvoboda.org

Аграрна продукція – це те, що передовсім вивозять окупанти з захопленої ними частини українського півдня. Незаконний вивіз почався невдовзі після того, як російські військові окупували ці території, розповів «Новинам Приазовʼя» заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Як правило, виробників змушували віддавати продукцію за безцінь, каже він.

«Ми знаємо, що Запорізька та Херсонська області є сільськогосподарськими. І саме вказану продукцію вони почали вивозити, при тому, що фактично можна вважати, що вона не була куплена у місцевого населення, а саме викрадена, оскільки максимум, що могло отримати сільське населення від окупаційної влади, це до 15% від реальної вартості вказаної продукції», – зауважив Чистіков.

«Використовують закриті порти Криму»

На першому етапі Росія використовувала порти анексованого Криму для вивозу продукції. Потім додала гавані в Бердянську та Маріуполі.

Потужності Севастопольського морського порту в Камишевій бухті фото: radiosvoboda.org

«Вказана продукція також вивозилася спочатку на територію РФ. Надалі почали також фіксувати факти використання саме закритих портів тимчасово окупованого Криму для навантаження і вивезення продукції за кордон. Переважно це країни, які лояльно ставляться до РФ і які голосують на міжнародних майданчиках у підтримку РФ, саме в ці країни вивозилася продукція. Разом з тим, слід відзначити, що тут використовується низка схем, які приховують реальність походження цього товару. Переважно це те, що товарна партія оформлюється безпосередньо на території РФ. Зокрема, це порт «Кавказ» і вже при підході до Кримського півострова вони виключають системи навігаційні, які дають можливість відстежувати, й заходять вже в закриті кримські порти», – пояснив Чистіков.

«Можуть нагодувати весь світ»

За 2024 рік із підконтрольної окупаційній владі частини Запорізької області вивезли півтора мільйона тонн сільськогосподарської продукції, повідомляло в лютому 2025-го Міністерство сільського господарства Росії.

Вивіз зерна з окупованої території Кремль перетворив на пропагандистський проєкт. Незаконними операціями керують люди, наближені до чільних посадовців російської влади, стверджує директор «Агентства розвитку Приазовʼя» Костянтин Батозський.

Костянтин Батозський фото: radiosvoboda.org

«Це улюблений проєкт окупаційної влади. Саме цим зерном Путін хизується перед іноземними державами, коли каже, що «ми можемо нагодувати цілий світ». І саме це зерно вони використовують для експорту, насамперед для продажу за кордон. Раніше за цей напрям відповідав особисто син такої людини, як Микола Патрушев – одна з наближених до Путіна людина. І ось його син Патрушев-молодший очолював в попередньому уряді Мішустіна (голова уряду РФ Михайло Мішустін – ред.) Міністерство сільського господарства. І, власне, все, чим він займався, це легалізація і сприяння експорту зерна з наших окупованих територій. Тому що для них це показник того, що от вони повністю інтегрують окуповані території у свою структуру», – пояснив він.

Металобрухт із захоплених заводів

18 березня в окупованому Донецьку відбувся круглий стіл, учасники якого обговорювали підтримку експорту з так званих «нових територій», тобто тих, які Росія захопила після початку повномасштабного вторгнення. Представник «Російського експортного центру» Сергій Агаєв зазначив, що, крім продукції агропромислового комплексу, з окупованих регіонів вивозять вироби металургії.

«Новини Приазовʼя» звернулися до «Російського експортного центру» за додатковою інформацією. Там відповіли, що за 2024 рік установа підтримала 31 компанію з так званих «нових регіонів». Серед головних напрямків для експорту організація назвала країни СНД та Китай. До Китаю, зокрема, експортують і готову продукцію – кондитерські вироби, зазначено у відповіді.

«Російський експортний центр» не надав жодних додаткових подробиць. Зокрема, яку саме продукцію металургії вивозять з новоокупованих територій. Але, каже Костянтин Батозький, це перш за все металобрухт.

Зруйнований російськими обстрілами металургійний завод «Азовсталь» у нині окупованому Маріуполі, 16 лютого 2024 року фото: Reuters

«Це те, на що перетворюються всі промислові підприємства, більшість із них. Можна сказати, що їх чекає така ж доля, як маріупольських великих заводів – «Азовсталі», МКК ім. Ілліча й «Азовмашу». Частина цехів там працює на ремонт, тобто по суті виконує функції станції технічного обслуговування ворожої техніки, а решта обладнання знищена і вивезена на металобрухт. І тут варто зазначити, що металобрухт цей вони також продають здебільшого на експорт, тому що в них досить багато власних потужностей з виробництва сталі, і вони жодним чином не зацікавлені в розвитку наших окупованих територій, у відновленні наших підприємств, тому що в них є власні підприємства, насамперед в галузі металургії й вугільної промисловості, і росіянам конкуренти інші не потрібні», – наголошує Батозський.

Як діє МЗС України?

Незаконний експорт з окупованих територій відстежують українські дипломати. Вони вивчають інформацією від спецслужб, дослідження на базі відкритих джерел та публікації в медіа, сказав «Новинам Приазовʼя» речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. У випадку, коли підозри підтверджуються, спілкуються з посадовцями іноземних держав та закликають не купувати крадене.

Георгій Тихий фото: radiosvoboda.org

«Такі неодноразові успішні випадки були, наприклад, з Єгиптом, якому Росія намагалася активно продавати вкрадене і завдяки дипломатичній роботі вдавалося запобігати такому продажу. Дипломати завжди намагаються зв'язатися з тими, кому Росія намагається продати ці крадені товари, щось незаконно зробити. Якщо не діє таке звернення напряму, то, власне, можна спілкуватися з партнерами про накладання санкцій, вторинних санкцій, взагалі, про різноманітні покарання. Зазвичай це теж лякає і компанії приватні, і уряди. Це теж один з інструментів, який можна використовувати для того, щоб запобігати таким речам. Коли йдеться про приватні компанії, звісно, тут складніше, але теж можна і з ними зв'язуватися, і з країнами, в яких вони розташовані. Тобто тут теж певний інструментарій є», – зауважив він.

«Хитрощі окупантів»

Росія намагається якомога сильніше ускладнити відстеження незаконного експорту. Але разом з тим потребує нових ринків збуту для продукції з окупованих територій. Тому окупантам доводиться вдаватися до хитрощів, каже Денис Чистіков.

Денис Чистіков фото: radiosvoboda.org

«З досвіду тимчасово окупованого Криму, вони намагаються використовувати різні міжнародні виставки, або у себе на території РФ, куди залучають іноземні країни, або в тих дружніх іноземних країнах, які позитивно ставляться до РФ. Серед російської продукції вони демонструють і продукцію з тимчасово окупованих територій за заниженою вартістю, намагаючись залучити нові ринки збуту. Слід відзначити, що воно їм не дуже вдається, а ті факти, які все ж вдаються, ми намагаємось фіксувати, комунікувати й в тому числі з залученням Міністерства закордонних справ, запобігати негативному розвитку вказаних ситуацій», – сказав він.

Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Китайські та індійськи інвестори – це фейк»

Також Росія постійно намагається залучати іноземні компанії для діяльності на підконтрольних їй територіях України. 13 березня окупаційне керівництво Бердянського району повідомило, що лідери фармацевтичної промисловості Індії побудують на Бердянщині завод потужністю півтора мільйона упаковок на рік. Пресслужба окупаційної адміністрації опублікувала фотографії зустрічі нібито з індійськими бізнесменами.

Депутатка Верховної Ради України і секретарка групи з міжпарламентських звʼязків з Республікою Індія Юлія Сірко (Клименко) скептично сприймає повідомлення окупантів.

Юлія Клименко фото: uacrisis.org

«Ми зробили дослідження внутрішнє і, попитали всі можливі джерела. За нашими даними, жодна з шести фармацевтичних індійських компаній, яка працює на території Російської Федерації, не підписувала жодних угод на окупованих територіях, у тому числі в Бердянську. Ця інформація, яка була розміщена на сайті Бердянської окупаційної влади, вона, скоріш всього, фейкова і, власне кажучи, показує цю бурхливу активність, яку вони розвивають, щоб замилити очі населенню на окупованих територіях, а також подати фейкові новини в міжнародний простір. Нам невідома жодна індійська кампанія, яка працює на окупованих територіях. Тим більше, що Україна регулярно надсилає ноти всім посольствам щодо неможливості функціонування і розміщення ні нових, ні старих виробництв на окупованих територіях», – наголосила депутатка.

Поки що Росії вдається залучати до діяльності на окупованих територіях хіба що окремих іноземних підприємців, а не великі промислові групи чи держави. Це стосується також Китаю, підсумовує Костянтин Батозський.

«Насправді ворог використовував всі можливості, щоб затягнути на окуповану територію, якомога більшого ось таких приватних різних дрібних ініціатив. І там вже є якийсь американський фермер, який живе на території окупованої Донеччини. Є ось ці китайці, будуть там ще якісь люди. Але казати про те, що це є, наприклад, системною політикою Китаю або Індії, я б не став, бо ці країни не визнали окупацію Донеччини, Херсонщини й Запоріжжя, частини цих областей. Вони все ж таки виступають за Україну в її кордонах 1991 року. Скільки людей живе в Індії й Китаї? Рахунок йде на мільярди й проконтролювати кожного свого громадянина неможливо, тим більше, що величезна кількість громадян цієї країни навчаються в Росії, лишаються потім в Росії й стають такими якби подвійними громадянами, як саме ті люди, які ведуть видобуток щебеню на Донеччині», – наголосив він.

Григорій Пирлик