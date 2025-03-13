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«Це нам нічого не дає». Помічник Путіна розкритикував мирний план американців

glavcom.ua
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«Це нам нічого не дає». Помічник Путіна розкритикував мирний план американців
Ушаков заявив, що метою Москви нібито є «довгострокове мирне врегулювання»
фото з відкритих джерел

У Кремлі заявили, що припинення вогню нібито дасть можливість Україні перегрупуватися

Головний помічник із зовнішньої політики російського диктатора Володимир Путіна Юрій Ушаков заявив, що ідеї США про припинення вогню на 30 днів для Росії не мають сенсу, та дадуть Україні перепочити та зміцнитись на полі бою. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Так, за його словами, надані радником США з національної безпеки Майком Вальцем деталі ідеї припинення вогню не вигідні Росії.

Юрій Ушаков, колишній посол у Вашингтоні, який виступає за Путіна з основних питань зовнішньої політики, сказав російським ЗМІ, що він розмовляв з Вальцем у середу, щоб окреслити позицію Росії щодо припинення вогню. «Я виклав нашу позицію, що це не що інше, як тимчасовий перепочинок для українських військових, не більше», – сказав Ушаков.

«Це нам нічого не дає. Це лише дає можливість українцям перегрупуватися, набратися сил і продовжувати те ж саме», – додав пізніше він.

Ушаков заявив, що метою Москви є «довгострокове мирне врегулювання, яке враховує законні інтереси нашої країни та наші добре відомі занепокоєння».

«Мені здається, що в цій ситуації нікому не потрібні кроки, які (просто) імітують мирні дії», – сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи Росія відхиляє пропозицію США, Ушаков, який працює разом з Путіним у Кремлі з 2012 року, сказав, що президент, ймовірно, поспілкується зі ЗМІ пізніше і докладніше окреслить позицію Росії.

Як відомо, Кір Джайлз, старший консультант програми Росії та Євразії лондонського аналітичного центру Chatham House, зазначив ризики. «Цементування лінії фронту в їх нинішньому положенні без будь-яких довгострокових гарантій того, що війна дійсно закінчиться, ризикує винагородити Росію, зробивши нинішню зону контролю постійною та заморозивши конфлікт на місці, а не розв’язавши його», – сказав він.

Колишній високопоставлений український силовик, який побажав залишитися анонімним, сказав: поки що все розвивалося передбачувано з точки зору поетапного мирного процесу. «Однак цілком імовірно, що Росія зірве угоду, і нам доведеться спостерігати за реакцією Америки. Росіяни можуть образити Трампа своїми вибухами. І тоді у нас буде шанс отримати сильну допомогу озброєнням».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заслухав детальну доповідь української делегації про зустріч із представниками США у Саудівській Аравії. За його словами, розмова була максимально конструктивною. 

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Теги: перемир'я Україна війна росія

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