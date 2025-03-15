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Росія вдарила по багатоповерхівці у Чернігові

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Росія вдарила по багатоповерхівці у Чернігові
Пошкоджений будинок у Чернігові
фото: Дмитро Брижинський/Telegram

Внаслідок атаки горіла автостоянка, пожежу приборкали

Вночі, 15 березня, окупанти атакували Чернігів. Є влучання у дев’ятиповерховий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

Брижинський повідомив, що внаслідок атаки горіла автостоянка, пожежу приборкали.

«Пошкоджено девʼятиповерховий будинок. На автостоянці пожежу локалізовано. Наразі серед людей постраждалих немає. На місці працюють усі рятувальні служби. Розгортається штаб з ліквідації наслідків», – написав Брижинський.

Росія вдарила по багатоповерхівці у Чернігові фото 1
фото: Дмитро Брижинський/Telegram
Росія вдарила по багатоповерхівці у Чернігові фото 2
фото: Дмитро Брижинський/Telegram
Росія вдарила по багатоповерхівці у Чернігові фото 3
фото: Дмитро Брижинський/Telegram

Раніше Росія атакувала Херсон, у місті є загиблий та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Прокудін повідомив, що одна з керованих авіабомб влучила в житловий квартал. Внаслідок атаки у Центральному районі загорівся приватний будинок. За його словами, Херсон вдруге за день потерпає від ворожих авіаударів.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

Крім того, Росія атакувала Кривий Ріг. Постраждав житловий квартал міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

За інформацією Лисака, у Кривому Розі пошкоджені 4 багатоквартирні будинки та стільки ж приватних будинків. Є руйнування об'єктів бізнесу. Понівечені міські комунікації.

Також, за останніми даними, внаслідок ракетної атаки постраждало 12 осіб. Серед них є діти – два хлопця віком 2 та 15 років.

Теги: росія окупанти Чернігів будинок війна Україна

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