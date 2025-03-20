Помста за Крупу. Лікарі ліквідованих МСЕК пішли у контрнаступ

Співробітники ліквідованих МСЕКів раптом згадали, що держава їм винна

Минулий рік країна завершила гучними «МСЕК-скандалами». Бували дні, коли вони витісняли з інформаційних стрічок навіть тему війни. Найгучніше про себе змусила говорити колишня головна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа: у її квартирі силовики знайшли кілограми валюти, пояснення походження яких шукається п’ятий місяць.

За таких обставин керівництво країни неочікувано вдалося до крайніх заходів – інституцію медико-соціальних експертних комісій було ліквідовано. Однак окремі колишні працівники МСЕКів вирішили не здаватися, вони до сьогодні ведуть боротьбу «за своє».

Яскравий приклад – Вінницька область. Там станом на початок весни 2025 року 11 працівників ліквідованих МСЕК пішли до суду мститися державі. Лікарі та медсестри добивалися повернення їм невиплаченої зарплати… за 2022 рік! Відповідь на запитання, чому медики мовчали два роки, і лише тепер згадали про борг, дала медсестра Галина Качан. Жінка, яка працювала в обласній МСЕК №2, пояснила «Главкому»: «Коли почали розформовуватися МСЕК, лікарі та медсестри пішли до суду за невиплаченою зарплатою. Я також подала відповідний позов. На той момент уже було відомо, що головний лікар виграв суд».

Отим «головним лікарем» виявився лікар-терапевт обласного МСЕК №1 Віктор Власюк. Торік «Главком» присвятив діяльності цього ескулапа велике розслідування «Королі та королеви МСЕК. Як працювала «Вінницька фабрика інвалідності». Власюк понад десять років очолював головний Вінницький обласний центр медико-соціальної експертизи. Також він був багаторічним керівником обласної МСЕК №1 – топової комісії, через яку групи інвалідності оформляли навіть перші особи Вінниччини різних часів.

І ось 10 грудня 2024 року колишній головлікар МСЕК виграв суд у рідного Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Згідно з рішенням вінницького суду, Віктору Власюку не платилася підвищена зарплата, яку з 1 січня 2022 року затвердив Кабмін. Ця «несправедливість» тривала більше року (до середини березня 2023 року) і, за підрахунками самого позивача, йому не додали 105,1 тис. грн зарплати. Феміда вирішила, що позивачу таки виплатять кошти, але лише за шість місяців 2022 року.

Наприкінці лютого цього року апеляційний суд також став на бік впливового «мсеківця». Такий успіх надихнув інших колег Власюка, медики колишніх МСЕКів пішли по судах.

«Ну скажіть, як можна нормально прожити на пенсію 4 тис. грн?»

Стежкою Власюка пішла й колишня голова Гайсинської міжрайонної МСЕК Вінницької області Інна Химерик. Її позов надійшов 7 січня цього року. А вже 28 лютого медик святкувала перемогу. На запитання «Главкома», чому вона довгих два роки не мала претензій до роботодавця і не вимагала доплат, ексголова МСЕК не змогла відповісти. Нижче наводимо діалог з журналістом.

– Мені сказали, що треба подати позов, – неохоче пояснює Інна Химерик.

– Хто саме? – журналіст намагається розговорити неговірку лікарку.

– Та яка різниця? Я не буду це коментувати, – гнула свою лінію співбесідниця.

– Це був Віктор Власюк чи хтось інший? – довелося зайти з «козирів» журналісту.

– Ні, я з Власюком не говорила на цю тему… Загалом, думала, подавати чи не подавати позов. Хотіла просто так, попробувати. Справді, у той час (2022 рік – «Главком») нам не виплачували всю заробітну плату. Відповідно, зараз одержую зовсім іншу пенсію, ніж могла би мати. Ну скажіть, як можна нормально прожити на пенсію 4 тис. грн у місяць? Ось такі у мене були мотиви, – зізналася позивачка.

Електронна декларація Інни Химерик за 2024 рік свідчить: лікарка одержала 317 тис. грн сукупного доходу. З них 248,6 тис. грн зарплати і 51,5 тис. грн пенсії.

Вищезгаданій медсестрі Галині Качан також вдалося перемогти у суді першої інстанції. «У 2022 році я отримувала 6-7 тис. грн, коли медичним сестрам у лікарнях платили 13 тис. грн у місяць», – пригадала образу співбесідниця.

Але на уточнююче запитання «Главкома», яку суму коштів медсестра намагається стягнути через суд, Галина Качан не змогла дати конкретної відповіді.

В останній день 2024 року до Вінницького міського суду зайшла позовна заява від лікаря-терапевта Дмитра Марусяка. Чоловік працював у Вінницькій міській МСЕК №2. Він, як і Власюк, Химерик та Качан, мав фінансові претензії до обласного центру медико-соціальної експертизи. Та врешті чомусь передумав далі судитися і попросив Феміду залишити позов без розгляду.

«Главком» поспілкувався з Дмитром Марусяком, і лікар зробив несподівану заяву: «Після подання позову я ознайомився з деякими матеріалами. Враховуючи те, що зараз твориться (мабуть, лікар мав на увазі війну – «Главком»), подумав, що можу обійтися без цих коштів. Нехай ці гроші направлять на кращі цілі».

Урядова арифметика

Тепер, власне, про гроші, які тепер так хвилюють лікарів МСЕКів Вінницької області. 12 січня 2022 року уряд Шмигаля ухвалив постанову про деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я. Документ визначав: заробітна плата лікарів підвищується до 20 тис. грн, а медичних сестер – до 13,5 тис. грн у місяць. Ці зміни стосувалися закладів охорони здоров’я державної і комунальної форм власності.

Якщо не вдаватися у деталі, то лікарі МСЕКів Вінниччини, котрі підпорядковувалися обласному центру медико-соціальної експертизи Вінницької обласної ради, очевидно також мали право на підвищені зарплати. У січні 2025 року «Главком» надіслав запит голові облради В’ячеславу Соколовому з проханням пояснити, чи розповсюджувалася урядова постанова Кабміну на лікарів МСЕКів; де обласний бюджет братиме кошти на компенсацію лікарю Власюку, який виграв суд. Проте керівництво тамтешньої облради відхрестилося від незручних запитань і переадресувало запит Вінницькій обласній військовій адміністрації.

Керівництво Вінницької облради відмовилося пояснити «Главкому», чи розповсюджувалася урядова постанова Кабміну про підвищення зарплат на лікарів МСЕКів

«Віддувалася» за всю владу Вінниччини директор департаменту охорони здоров’я та реабілітації ОВА Ольга Задорожна. З її відповіді випливає, що протягом 2022 року Вінницький обласний центр медико-соціальної експертизи не мав ліцензії на здійснення господарської діяльності з медичної практики.

«Тому з урахуванням роз’яснень Міністерства охорони здоров’я від 28 січня 2022 року підстави для застосування до Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи положень постанови Кабінету міністрів від 12 січня 2022 року №2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» у 2022 році, відсутні», – йдеться у відповіді керівниці департаменту Вінницької ОВА на запит «Главкома».

Протягом 2022 року Вінницький обласний центр медико-соціальної експертизи не мав ліцензії на здійснення господарської діяльності з медичної практики

Лише з 15 березня 2023 року лікарям та медсестрам МСЕКів Вінниччини почали нараховувати зарплати по-новому, застосовуючи вищеназвану постанову Кабміну. Це пов’язано з тим, що обласний центр медико-соціальної експертизи отримав нову ліцензію. Додатковий фінансовий ресурс на виплати обласна рада залучила за рахунок коштів бюджету області та субвенції з держбюджету.

У коментарі «Главкому» представник комісії з реорганізації Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи і начальник відділу департаменту охорони здоров’я та реабілітації ОВА Віталій Попроцький зазначив: обласна влада не погоджується з рішенням судів перших інстанцій, де перемогли працівники МСЕКів, і обіцяє довести свою позицію в апеляції. Що стосується позову Віктора Власюка, який переграв ОВА в апеляційному суді, то це рішення буде оскаржено у Верховному суді.

«У 2024 році суди не залучали стороною процесу обласну військову адміністрацію, яка під час війни розпоряджається бюджетом. І це помилка. У справі Власюка тодішня керівниця обласного центру медико-соціальної експертизи Юлія Даниленко поклалася на розгляд суду (замість того, щоб навести переконливі аргументи – «Главком»). Скажу більше – влада навіть не знала про рішення у справі Власюка (мається на увазі, рішення Вінницького міського суду від 10 грудня 2024 року, який зобов’язав обласний центр медико-соціальної експертизи перерахувати та виплатити Віктору Власюку різницю заробітної плати за період з 1 січня 2022 року по 19 липня 2022 року – «Главком»)», – зазначив Попроцький.

Юрист звернув увагу: позовні заяви всіх працівників ліквідованих МСЕКів щодо невиплат зарплат за 2022 рік є ідентичними. Хто за цим стоїть, Попроцький не знає.

«Главком» міг підштовхнути Вінницьку обласну військову адміністрацію до активних дій у «зарплатних» справах лікарів МСЕКів дані: Судова влада України

Насамкінець цікаве спостереження. В один день, 27 січня 2025 року сталося дві події: представниця Вінницької ОВА Ольга Задорожної відповіла на запит «Главкома» і того ж дня до місцевого суду надійшла апеляційна скарга Вінницької ОВА у справі лікаря Віктора Власюка. Це була перша публічна реакція обласної військової адміністрації на «зарплатний» контрнаступ лікарів МСЕКів. Видається, без того, що «Главком» виніс цю історію на публіку, цього б і не сталося…

Віталій Тараненко, «Главком»