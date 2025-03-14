Вступ України до НАТО. Рютте заявив про зміну планів

Раніше Трамп заявляв, що Україна не буде членом НАТО

Марк Рютте зазначив, що відносини НАТО та Росії «врешті-решт повинні бути нормалізовані» після війни

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вступ України до Альянсу на даний час більше не розглядається. Також він додав, що відносини з Росією повинні бути нормалізовані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg TV.

Журналісти поцікавилися у Рютте, чи справді очільник США Дональд Трамп зняв зі столу переговорів питання про вступ України до НАТО. На що генсек НАТО відповів: «Так».

Марк Рютте також зазначив, що відносини НАТО та Росії «врешті-решт повинні бути нормалізовані» після війни.

«Це нормально, якби війна якимось чином припинилася для Європи, крок за кроком, а також для США, крок за кроком, щоб відновити нормальні відносини з Росією», – сказав він.

Проте він зазначив, що не може піти на покращення відносин з РФ, оскільки ще не переконались в серйозності Росії стосовно мирних перемовин, тому Європа продовжить тиск.

Як відомо, Трамп не розглядає вступ України до НАТО. Він казав, що Україна «може забути про НАТО». Політик вчергове сказав, що прагнення України стати членом Альянсу «мабуть, і є причиною» широкомасштабного російського вторгнення. Також Трамп традиційно не назвав війну війною, використавши натомість словосполучення «все це».

Раніше генсек НАТО підкреслив роль Трампа у просуванні переговорного процесу щодо російсько-української війни. «Я дійсно хочу відзначити, що завдяки йому відбувся прорив у переговорах між Україною та Росією. Це важливо», – наголосив він.

Водночас США можуть відмовитися від захисту членів НАТО. Трамп неодноразово критикував країни НАТО за те, що вони не досягли поточної мети членів НАТО – витрачати 2% свого ВВП на оборону. Він стверджував, що ця диспропорція є несправедливою і створює додатковий тягар для США. Нещодавно Трамп заявив, що члени НАТО повинні витрачати 5% свого ВВП на оборону, хоча США наразі цього не роблять.

Нагадємо, Росія готується до війни з НАТО – ISW.