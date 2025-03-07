Проведення повоєнних виборів в Україні. ЦВК оприлюднила шокуючі цифри

Кабмін та ЦВК повинні подати до Ради пропозиції про внесення змін до держбюджету, щоб запустився виборчий процес

Найбільш фінансово затратними є президентські вибори – 6,2 млрд грн

Для проведення президентських, парламентських виборів в Україні необхідно щонайменше 14 млрд грн. Про це «Главкому» повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик у відповіді на запит.

Найбільш фінансово затратними є президентські вибори – 6,2 млрд грн. Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів оцінюється у 4,09 млрд грн, а парламентських виборів – у 4,07 млрд. грн.

Дубовик зауважив, що після припинення або скасування воєнного стану в Україні Кабмін та ЦВК повинні подати на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету в частині передбачення видатків на підготовку та проведення чергових виборів президента України, народних депутатів та місцевих виборів.

Водночас заступник голови ЦВК наголосив: згідно з частиною першою статті 19 закону про правовий режим воєнного стану, в умовах воєнного стану забороняється проведення виборів президента України, а також виборів до Верховної Ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування, всеукраїнських та місцевих референдумів.

Для проведення президентських, парламентських виборів в Україні необхідно, щонайменше, 14 млрд грн

Крім цього, стаття 20 Виборчого кодексу України також не допускає проведення загальнодержавних та місцевих виборів під час дії режиму воєнного або надзвичайного стану. «Отже, в умовах воєнного стану в Україні не може відбуватися виборчий процес жодних виборів», – пояснив представник Центрвиборчкому.

Рік тому «Главком» писав, посилаючись на позицію голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка, що окупанти можуть використати тему «нелегітимності» для підриву довіри громадян до української влади.

Разом із тим, ЦВК навела аргументи на користь безперервності здійснення влади, виконання президентом повноважень до вступу на посаду його наступника та відсутність підстав говорити наразі про можливу передачу президентських функцій до голови Верховної Ради.

Зокрема, Діденко посилається на статті 106 і 108 Конституції (президент не може передавати свої повноваження іншим особам або органам влади; президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента). Водночас голова Центрвиборчкому навів чотири норми (частина 2 статті 108 Конституції), за яких достроково припиняються повноваження президента: відставка (на підставі особистої заяви); неспроможність виконувати повноваження за станом здоров’я; імпічмент і смерть.

Нагадаємо, соратники президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з представниками української опозиції, під час яких обговорювали проведення президентських виборів. Так, перемовини нібито відбулися з народною депутаткою та колишньою прем’єркою Юлією Тимошенко та ще одним депутатом і колишнім президентом Петром Порошенком.

«Офіційна позиція адміністрації США полягає в тому, що Трамп не втручається у внутрішню політику України. Але поведінка Трампа та його чиновників свідчить про зовсім протилежне. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він «диктатор без виборів», а директор Національної розвідки США Тулсі Габбард неправдиво звинуватила Київ у скасуванні виборів», – йдеться у статті.

Також Володимир Зеленський готовий піти у відставку, якщо Україні дадуть членство в НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спілкування глави української держави з журналістами. Зеленський підкреслює, що враховуючи підтримку на тлі останніх подій, «міняти» його буде не просто.

Як відомо, Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Після слів Трампа українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському.