Головна Країна Політика
search button user button menu button

Проведення повоєнних виборів в Україні. ЦВК оприлюднила шокуючі цифри

Віталій Тараненко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Проведення повоєнних виборів в Україні. ЦВК оприлюднила шокуючі цифри
Кабмін та ЦВК повинні подати до Ради пропозиції про внесення змін до держбюджету, щоб запустився виборчий процес
фото: glavcom.ua

Найбільш фінансово затратними є президентські вибори – 6,2 млрд грн

Для проведення президентських, парламентських виборів в Україні необхідно щонайменше 14 млрд грн. Про це «Главкому» повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик у відповіді на запит.

Найбільш фінансово затратними є президентські вибори – 6,2 млрд грн. Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів оцінюється у 4,09 млрд грн, а парламентських виборів – у 4,07 млрд. грн.

Дубовик зауважив, що після припинення або скасування воєнного стану в Україні Кабмін та ЦВК повинні подати на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету в частині передбачення видатків на підготовку та проведення чергових виборів президента України, народних депутатів та місцевих виборів.

Водночас заступник голови ЦВК наголосив: згідно з частиною першою статті 19 закону про правовий режим воєнного стану, в умовах воєнного стану забороняється проведення виборів президента України, а також виборів до Верховної Ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування, всеукраїнських та місцевих референдумів.

Для проведення президентських, парламентських виборів в Україні необхідно, щонайменше, 14 млрд грн
Для проведення президентських, парламентських виборів в Україні необхідно, щонайменше, 14 млрд грн

Крім цього, стаття 20 Виборчого кодексу України також не допускає проведення загальнодержавних та місцевих виборів під час дії режиму воєнного або надзвичайного стану. «Отже, в умовах воєнного стану в Україні не може відбуватися виборчий процес жодних виборів», – пояснив представник Центрвиборчкому.

Рік тому «Главком» писав, посилаючись на позицію голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка, що окупанти можуть використати тему «нелегітимності» для підриву довіри громадян до української влади.

Разом із тим, ЦВК навела аргументи на користь безперервності здійснення влади, виконання президентом повноважень до вступу на посаду його наступника та відсутність підстав говорити наразі про можливу передачу президентських функцій до голови Верховної Ради.

Зокрема, Діденко посилається на статті 106 і 108 Конституції (президент не може передавати свої повноваження іншим особам або органам влади; президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента). Водночас голова Центрвиборчкому навів чотири норми (частина 2 статті 108 Конституції), за яких достроково припиняються повноваження президента: відставка (на підставі особистої заяви); неспроможність виконувати повноваження за станом здоров’я; імпічмент і смерть.

Нагадаємо, соратники президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з представниками української опозиції, під час яких обговорювали проведення президентських виборів. Так, перемовини нібито відбулися з народною депутаткою та колишньою прем’єркою Юлією Тимошенко та ще одним депутатом і колишнім президентом Петром Порошенком.

«Офіційна позиція адміністрації США полягає в тому, що Трамп не втручається у внутрішню політику України. Але поведінка Трампа та його чиновників свідчить про зовсім протилежне. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він «диктатор без виборів», а директор Національної розвідки США Тулсі Габбард неправдиво звинуватила Київ у скасуванні виборів», – йдеться у статті.

Також Володимир Зеленський готовий піти у відставку, якщо Україні дадуть членство в НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спілкування глави української держави з журналістами. Зеленський підкреслює, що враховуючи підтримку на тлі останніх подій, «міняти» його буде не просто.

Як відомо, Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Після слів Трампа українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському.

Читайте також: 

Теги: ЦВК вибори війна Дональд Трамп Володимир Зеленський президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський
Зеленський повідомив, скільки дронів випустив ворог по Україні цього тижня
16 лютого, 13:35
Російська делегація прибула в Ер-Ріярд
«Компетентне керівництво». Маск про приїзд російської делегації в Саудівську Аравію
18 лютого, 01:48
Ердоган на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським зробив низку заяв
Ердоган після переговорів із Зеленським зробив низку заяв та згадав Путіна
18 лютого, 18:03
Володимир Зеленський назвав місця, які має побачити Келлог
«Для мене дуже важливо, щоб він походив по Києву». Зеленський про візит Келлога
19 лютого, 13:50
Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів»
Пєсков вирішив підтримати антиукраїнські заяви Трампа
20 лютого, 12:32
У 2021 році в межах проєкту «Чорнобиль. Збереження» розпочалася консервація знакових туристичних об’єктів зони відчуження
Стало відомо, чи відновиться туризм у Чорнобильській зоні після війни
22 лютого, 11:55
Триває 1098-й день повномасштабної війни
Атака дронів на Київщину: з’явились фото наслідків
25 лютого, 06:22
Раніше Трамп пригрозив запровадженням 25% мит на товари з Європейського Союзу
Трамп повідомив, коли почнуть діяти додаткові 10% мита для Китаю та інших країн
27 лютого, 18:17
У 2016 році Зоряна Ковальчук пішла служити у 16 окремій бригаді армійської авіації «Броди»
Учасниця АТО, загинула у Лисичанську. Згадаймо Зоряну Ковальчук
1 березня, 09:00

Політика

Проведення повоєнних виборів в Україні. ЦВК оприлюднила шокуючі цифри
Проведення повоєнних виборів в Україні. ЦВК оприлюднила шокуючі цифри
87-річний генерал Дурдинець досі отримує зарплату в МВС
87-річний генерал Дурдинець досі отримує зарплату в МВС
Усі радники міністра внутрішніх справ Клименка: прізвища і зарплати
Усі радники міністра внутрішніх справ Клименка: прізвища і зарплати
Виступ Зеленського на екстреному саміті в Брюсселі: повний текст
Виступ Зеленського на екстреному саміті в Брюсселі: повний текст
«З часів маккартизму нічого подібного не було». Експерт-американіст побачив у Трампа замашки Сталіна
«З часів маккартизму нічого подібного не було». Експерт-американіст побачив у Трампа замашки Сталіна
Стало відомо, де і коли зустрінуться представники України та США
Стало відомо, де і коли зустрінуться представники України та США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 березня 2025
13K
Вплив релігії на владу США: що потрібно знати Україні?
9667
Друзі Путіна збираються купити найбільший родинний бізнес у Німеччині
9100
М'яке вторгнення. Навіщо Путіну німецьке містечко Лінген?
8059
Просили більшу зарплату: німецький поштовий гігант звільнить тисячі співробітників

Новини

У більшості областей відбій повітряної тривоги: куди влучили окупанти
Сьогодні, 07:24
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua