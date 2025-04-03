Головна Країна Політика
search button user button menu button

Найближчим часом є шанси змусити Росію припинити вогонь – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Найближчим часом є шанси змусити Росію припинити вогонь – Зеленський
Глава держави: «До справедливого миру ми все одно дійдемо, у нас є багато різних напрацювань»
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент переконаний, що припинення вогню стало б серйозним кроком для завершення війни

У найближчі тижні або місяці є шанси змусити росіян припинити вогонь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Під час зустрічі президента з керівниками територіальних громад Чернігівської області йшлося про зусилля України для встановлення справедливого та стійкого миру й отримання надійних гарантій безпеки.

«Я думаю, що це можливо зробити максимально в найближчі тижні, може місяці. Може бути по-різному, іноді це в один момент відбувається, особливо з цією частиною закінчення війни – гаряча фаза. Це повне припинення вогню, ми б дуже хотіли, щоб вона була безумовна. Але потім буде час, наприклад, перші домовленості можуть бути місяць, два місяці, все одно, якщо чесно. Але це шанс, щоб країни розпочали дипломатичні варіанти тих чи інших форматів діалогу» – сказав Зеленський.

За словами президента, припинення вогню стало б серйозним кроком для завершення війни, хоча й не означатиме її остаточного завершення.

«Припинення вогню – це найбільший крок до закінчення війни, але не її кінець. На жаль, ми маємо справу з росіянами», – каже він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що передусім українці хочуть якомога швидше завершення війни шляхом справедливого миру.

До слова, представники США вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, внаслідок цього розробляються нові механізми тиску як на Україну, так і на Росію. 

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Назва компанії, яка відбудовуватиме лікувально-діагностичний корпус «Охматдиту», стане відомою приблизно восени 2025 року
Відбудова «Охматдиту». Де мільярд? Війна і медицина
4 березня, 13:30
Стармер поговорив із Зеленським з метою донести до нього «жорстку правду»
Стало відомо, хто схиляв Зеленського до примирення з Трампом
5 березня, 14:06
Марія Рибіна у 23 роки стала на захист України
Мама дізналася про її смерть із соцмереж. Згадаймо старшого солдата Марію Рибіну
14 березня, 09:00
Ворог випустив по Кривому Рогу кілька ракет
Окупанти атакували Кривий Ріг: є загибла та поранені (оновлено)
12 березня, 09:27
Віткофф указав на складність встановлення режиму припинення вогню на майже 2000-кілометровій лінії зіткнення
Віткофф розповів про деталі потенційного мирного договору між Україною та РФ
16 березня, 20:59
Під час зустрічі Трампа і Зеленського розгорілася справжня суперечка
Келлог заявив, що радив Зеленському уникнути зустрічі із Трампом в Овальному кабінеті
21 березня, 15:54
Делегація США
Стало відомо, що РФ вимагає на переговорах зі США
25 березня, 03:02
Зеленський зустрівся із президентом Франції
Зеленський прибув до Франції та зустрівся із Макроном (оновлено)
26 березня, 19:54
Було зафіксовано два удари по український енергетиці
Росія продовжує бити по енергетиці України
28 березня, 04:16

Політика

Безробітний мільйонер: ексміністр Малюська показав декларацію
Безробітний мільйонер: ексміністр Малюська показав декларацію
Президент назвав «червоні лінії» під час переговорів з РФ
Президент назвав «червоні лінії» під час переговорів з РФ
Найближчим часом є шанси змусити Росію припинити вогонь – Зеленський
Найближчим часом є шанси змусити Росію припинити вогонь – Зеленський
Стефанчук пояснив, чому Порошенка не випустили до США. Реакція опозиції
Стефанчук пояснив, чому Порошенка не випустили до США. Реакція опозиції
Ексголова Харківської ОДА очолив наглядову раду держкомпанії «Ліси України»
Ексголова Харківської ОДА очолив наглядову раду держкомпанії «Ліси України»
«Євросолідарність» повідомила про заборону Порошенку виїхати до США
«Євросолідарність» повідомила про заборону Порошенку виїхати до США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 квітня: ситуація на фронті
136K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 квітня 2025
23K
Гендиректор «Укрпошти» пояснив, чому під час війни виплачує премію собі і своїй команді
14K
У Німеччині тисяча поліцейських ловила одного з найвпливовіших російських злочинців (фото)
7255
Росія забрала життя Віталія Куцепала у Кривому Розі: кадр, що облетів світ

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua