Найближчим часом є шанси змусити Росію припинити вогонь – Зеленський

Глава держави: «До справедливого миру ми все одно дійдемо, у нас є багато різних напрацювань»

Президент переконаний, що припинення вогню стало б серйозним кроком для завершення війни

У найближчі тижні або місяці є шанси змусити росіян припинити вогонь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Під час зустрічі президента з керівниками територіальних громад Чернігівської області йшлося про зусилля України для встановлення справедливого та стійкого миру й отримання надійних гарантій безпеки.

«Я думаю, що це можливо зробити максимально в найближчі тижні, може місяці. Може бути по-різному, іноді це в один момент відбувається, особливо з цією частиною закінчення війни – гаряча фаза. Це повне припинення вогню, ми б дуже хотіли, щоб вона була безумовна. Але потім буде час, наприклад, перші домовленості можуть бути місяць, два місяці, все одно, якщо чесно. Але це шанс, щоб країни розпочали дипломатичні варіанти тих чи інших форматів діалогу» – сказав Зеленський.

За словами президента, припинення вогню стало б серйозним кроком для завершення війни, хоча й не означатиме її остаточного завершення.

⚡️У найближчі тижні або місяці є шанси змусити росіян припинити вогонь, - президент Зеленський під час спілкування з керівниками територіальних громад Чернігівщини



Повне припинення вогню - це завершення гарячої фази війни, додав глава держави. pic.twitter.com/ObaKdXM2v3 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 3, 2025

«Припинення вогню – це найбільший крок до закінчення війни, але не її кінець. На жаль, ми маємо справу з росіянами», – каже він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що передусім українці хочуть якомога швидше завершення війни шляхом справедливого миру.

До слова, представники США вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, внаслідок цього розробляються нові механізми тиску як на Україну, так і на Росію.