«Довíдник», «промíжок» і «надли́шок». Мовознавиця вказала на дуже поширені помилки з наголосом

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Довíдник», «промíжок» і «надли́шок». Мовознавиця вказала на дуже поширені помилки з наголосом
колаж: glavcom.ua

Мовознавиця звернула увагу на поширені помилки українців у вимові важливих слів

Українці часто помиляються з наголосом у словах «довíдник», «промíжок» та «надли́шок». Мовознавиця Ольга Васильєва наголосила, що правильна вимова відрізняється від того, що зазвичай чують у повсякденній мові. Про це йдеться у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

Філологиня нагадала, що у словах «довíдник», «промíжок» та «надли́шок» наголос стоїть на другому складі. Вона зазначила, що більшість людей вимовляє їх неправильно: «довідни́к», «прóміжок» та «нáдлишок».

Мовознавиця підкреслила, що правильна вимова цих слів зафіксована у словниках і є стандартом української мови, тож важливо звертати на це увагу, особливо у діловому та офіційному мовленні.

Вона закликала українців перевіряти наголос у словах за словниками, аби уникати поширених помилок і підтримувати правильність мовної культури.

Раніше мовознавиця Ольга Васильєва роз'яснила, чому використання виразу «графіки відключень» є лексично некоректним. За її словами, це є калькою з російської мови, де аналогічний вираз також вживається часто, але не відповідає нормам української мови.

Також Васильєва звернула увагу на помилку в назві популярного шоу «Холостяк», зазначивши, що слово «холостяк» є росіянізмом і не відповідає нормам сучасної української мови. 

«Довíдник», «промíжок» і «надли́шок». Мовознавиця вказала на дуже поширені помилки з наголосом
«Довíдник», «промíжок» і «надли́шок». Мовознавиця вказала на дуже поширені помилки з наголосом
