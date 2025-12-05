Головна Країна Суспільство
Венс анонсував хороші новини щодо завершення війни

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
Венс анонсував хороші новини щодо завершення війни
Венс: «Російсько-українська війна була постійним джерелом розчарування для всього Білого дому»
фото: Білий Дім

Віцепрезидент США Венс наголосив, що Сполучені Штати зробили «значний прогрес» у переговорах

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Білий дім очікує нових зрушень у процесі мирних переговорів між Україною та Росією. За його словами, хоча досягти угоди поки не вдалося, у Вашингтоні сподіваються на «гарні новини» вже найближчим часом, пише NBC.News.

«Російсько-українська війна була постійним джерелом розчарування для всього Білого дому. Ми справді думали, що це буде найпростіший конфлікт для врегулювання», – сказав Венс. Він додав, що ніхто в адміністрації не очікував, що досягти прогресу на Близькому Сході буде простіше, ніж у Східній Європі.

Попри труднощі, віцепрезидент наголосив, що Сполучені Штати зробили «значний прогрес» у переговорах, і натякнув, що ситуація може зрушити з місця. «Ми ще не на фінішній прямій, але я думаю, що є надія. І, можливо, протягом наступних кількох тижнів з’являться хороші новини у цьому напрямку», – зазначив він.

Заява Венса пролунала на тлі підготовки до нових раундів переговорів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що війна в Україні врешті-решт завершиться. Під час своєї промови на святковій церемонії з нагоди вмикання вогнів на різдвяній ялинці біля Білого дом він згадав про російсько-українську війну.

Наразі провідні європейські політики висловлюють глибоку недовіру до Сполучених Штатів у контексті поточних переговорів щодо України.

Повідомлялося, що американські перемовники – зять Дональда Трампа Джаред Кушнер і спецпредставник США Стів Віткофф – за підсумками своєї зустрічі у Кремлі «вступають у путінську воєнну гру».

Журналісти зазначають, що російський диктатор використав поєднання лестощів, зволікань і прямих погроз, щоб продемонструвати делегатам російську позицію щодо миру.

