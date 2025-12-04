Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Відключення світла 5 грудня 2025 року: графіки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла 5 грудня 2025 року: графіки
Графіки погодинних відключень світла діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг
колаж: glavcom.ua

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись

Завтра, 5 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень світла діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг. Графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – йдеться у повідомленні.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: відключення світла Укренерго енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Відключення світла 5 грудня 2025 року: графіки
Відключення світла 5 грудня 2025 року: графіки
Набрав чинності закон, який дозволяє бронювати чоловіків у розшуку ТЦК
Набрав чинності закон, який дозволяє бронювати чоловіків у розшуку ТЦК
Прийомний син головного рабина України посмертно отримав «Хрест Героя»
Прийомний син головного рабина України посмертно отримав «Хрест Героя»
Синоптики спрогнозували, якою буде зима в Україні
Синоптики спрогнозували, якою буде зима в Україні
Генштаб спростував заяви росіян про захоплення Добропілля
Генштаб спростував заяви росіян про захоплення Добропілля
Студія «Квартал 95» відкрила нову компанію без Тимура Міндіча. Коментар кварталу
Студія «Квартал 95» відкрила нову компанію без Тимура Міндіча. Коментар кварталу

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua