5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 5 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

5 грудня в Україні відзначають День працівників статистики. У світі відзначають Міжнародний день волонтерів. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Сави Освященного.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 5 грудня 2025 року.

Свята в Україні

День працівників статистики

Початкові форми статистики з’явилися в дуже давні часи. З виникненням перших державних утворень у їх правителів виникла потреба знати, скільки вони мають земель, майна та підданих. Тому збір статистичних даних можна вважати одним з головних факторів розвитку будь-якої держави.

В XIX столітті в університетах Харкова та Києва з’явилися кафедри статистики. Українським статистиком Дмитром Журавським було розроблено теоретичну основу та систему статистичних показників.

В часи Радянського Союзу статистичні органи в Україні працювали дуже активно. Часто проводилися переписи населення та досліджувалися різноманітні показники народного господарства. Але тоталітарна система не могла допустити оприлюднення об’єктивних даних, якщо вони не відповідали проголошеним досягненням. Працівники статистики, які намагалися протидіяти фальсифікаціям, піддавалися репресіям.

Деяке піднесення статистика відчула після Другої світової війни, коли для відновлення країни керівництву потрібні були правдиві дані. Але вже у 70-х роках з гальмуванням економіки влада почала замовчувати або надавати неповні статистичні відомості. Це викликало викривлення інформації щодо України не тільки всередині держави, але і в міжнародному середовищі. Після здобуття незалежності Україна почала будувати свою систему офіційної статистики відповідно до європейських та світових вимог.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день волонтерів на благо економічного та соціального розвитку (Міжнародний день волонтерів)

Цей день був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1985 році. Свято присвячене визнанню та заохоченню добровольців, які присвячують свій час, зусилля та знання служінню іншим.

В Україні, особливо в умовах повномасштабної війни, волонтерський рух набув потужного національного значення, ставши опорою для Збройних Сил України та допомоги цивільному населенню. Цей день є нагодою подякувати всім, хто робить безкорисливий внесок у стійкість та розвиток країни.

Всесвітній день ґрунтів

5 грудня кожного року світ відзначає міжнародне свято – Всесвітній день ґрунтів. Офіційне заснування Всесвітнього дня ґрунтів відбулося у грудні 2013 року завдяки Організації Об’єднаних Націй, проте ідею свята оголосили учасники Міжнародного союзу ґрунтознавства (IUSS) ще у 2002 році. У 2013 році, під час 68-ї сесії Генеральної Асамблеї Організація Об’єднаних Націй (ООН), запропонували офіційно запровадити День ґрунтів. У грудні 2013 року рішення ухвалили, а перше офіційне відзначення відбулося 5 грудня 2014 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Сави Освященного

5 грудня православна церква вшановує пам'ять преподобного Сави Освященного. Він жив у V столітті в Каппадокії і прославився як один із засновників чернецтва в Палестині. Сава розпочав чернече життя у 17 років і провів більшу частину життя у строгих аскетичних подвигах.

Святий Сава заснував кілька монастирів, найвідоміший з яких – Лавра Сави Освяченого (Мар Саба) у Юдейській пустелі, що діє до сьогодні. Він відомий своїми чудотвореннями та боротьбою з єресями. У народі цей день часто називали Савин день і він вважався чоловічим святом, оскільки жінкам цього дня заборонялося братися за роботу, пов'язану з прядінням та шиттям.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертали увагу на такі знаки, які віщували погоду та врожай:

Якщо на Савин день тепло, то зима буде сувора, а якщо холодно – то м'яка.

Якщо цього дня сніжить – весна буде пізньою і холодною.

Якщо на вікнах з'явилися морозні візерунки – чекай на тривалі морози.

У народі вірили, що на Савин день не можна сваритися та вирушати в далеку дорогу.

Якщо з печі йде потужний дим стовпом – до сильного морозу.

Історичні події

63 рік до н. е. – змова Катиліни у Римі;

1484 рік – папа Римський Інокентій VIII своєю буллою надає інквізиторам широкі повноваження в справі полювання на відьом;

1492 рік – під час своєї першої експедиції Христофор Колумб відкриває острів Санто-Домінго (тепер Гаїті);

1496 рік – король Португалії Мануел I наказує вигнати євреїв із країни;

1683 рік – відбувається битва під Кіцканами між козацькими силами і татарськими;

1766 рік – Джеймс Крісті-старший, колишній морський офіцер, проводить свій перший аукціон у Лондоні;

1848 рік – президент США Джеймс Полк підтверджує факт відкриття золота в Каліфорнії, чим провокує золоту лихоманку 1849 року;

1879 рік – у США отримали патент на першу автоматичну телефонну станцію (АТС);

1904 рік – під час російсько-японської війни японці громлять російський імператорський флот у Порт-Артурі;

1908 рік – у Пітсбурзі проводять перший матч з американського футболу;

1917 рік – відкривають Українську академію мистецтв;

1918 рік – підписують Договір про дружбу та співпрацю між Українською Державою та Грузинською Демократичною Республікою;

1918 рік – починаються бої за Хирів між військами УГА та польськими частинами;

1919 рік – під тиском ворожих армій головний отаман військ Української Народної Республіки Симон Петлюра виїжджає з України до Польщі;

1929 рік – у США створюють першу у світі організацію нудистів;

1933 рік – у США скасовують «сухий закон», який ввели ще 1919 року;

1944 рік – у Німеччині оголошують призов в армію жінок, старших 18 років;

1949 рік – Єрусалим стає столицею Ізраїлю;

1971 рік – у Буенос-Айресі (Аргентина) відкривають пам'ятник Тарасові Шевченку;

1976 рік – на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті (Кривий Ріг) монтують найбільший у світі магнітний сепаратор;

1989 рік – у Києві відбувається перший фестиваль «Музичні прем'єри сезону»;

1991 рік – очільником Верховної Ради України обирають Івана Плюща;

1994 рік – в обмін на відмову України від ядерної зброї у Будапешті підписують меморандум про надання Україні гарантій безпеки з боку ядерних держав – США, Великої Британії та Росії;

2001 рік – розпочинається перший Всеукраїнський перепис населення.

Іменини

День ангела святкують: Василь, Володимир, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Максим, Микола, Сава, Степан, Федір, Яків.