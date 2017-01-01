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    Олімпіада у Пхьончхані

    На Олімпійські ігри-2018 продано вже більше 60-ти відсотків квитків

    Глядачі придбали близько 655 тисяч квитків з більш ніж мільйона
    Вже продано понад 60 відсотків квитків на зимову Олімпіаду 2018 року в південнокорейському Пхенчхані, запевняє інформаційне агентство Yonhap. Глядачі придбали близько 655 тисяч квитків з більш ніж мільйона. Як повідомляє джерело, квитки на змагання розкуповувалися погано, але після естафети Олімпійського вогню продажі помітно зросли.
    • Сьогодні, 14:56
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    Олімпіада у Пхенчхані
    Олімпіада у Пхенчхані

    Глядачі придбали близько 655 тисяч квитків з більш ніж мільйона

    Вже продано понад 60 відсотків квитків на зимову Олімпіаду 2018 року в південнокорейському Пхенчхані, запевняє інформаційне агентство Yonhap.

    Глядачі придбали близько 655 тисяч квитків з більш ніж мільйона. Як повідомляє джерело, квитки на змагання розкуповувалися погано, але після естафети Олімпійського вогню продажі помітно зросли.

    Найпопулярніші з видів спорту - це поки гірськолижний спорт, а також змагання в лижних гонках, шорт-треку і бобслеї.

    Нагадаємо, зимова Олімпіада пройде в південнокорейському Пхенчхані з 9 по 25 лютого.

    Джерело: Террикон

    спорт Олімпійські Ігри Олімпіада
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