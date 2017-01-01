На Олімпійські ігри-2018 продано вже більше 60-ти відсотків квитків

Глядачі придбали близько 655 тисяч квитків з більш ніж мільйона

Вже продано понад 60 відсотків квитків на зимову Олімпіаду 2018 року в південнокорейському Пхенчхані, запевняє інформаційне агентство Yonhap. Глядачі придбали близько 655 тисяч квитків з більш ніж мільйона. Як повідомляє джерело, квитки на змагання розкуповувалися погано, але після естафети Олімпійського вогню продажі помітно зросли.



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Олімпіада у Пхенчхані

Глядачі придбали близько 655 тисяч квитків з більш ніж мільйона

Вже продано понад 60 відсотків квитків на зимову Олімпіаду 2018 року в південнокорейському Пхенчхані, запевняє інформаційне агентство Yonhap.

Глядачі придбали близько 655 тисяч квитків з більш ніж мільйона. Як повідомляє джерело, квитки на змагання розкуповувалися погано, але після естафети Олімпійського вогню продажі помітно зросли.

Найпопулярніші з видів спорту - це поки гірськолижний спорт, а також змагання в лижних гонках, шорт-треку і бобслеї.

Нагадаємо, зимова Олімпіада пройде в південнокорейському Пхенчхані з 9 по 25 лютого.

Джерело: Террикон