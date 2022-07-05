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    Повісток у «Дії» не буде – Мінцифри

    У Генштабі заговорили про використання застосунку &laquo;Дія&raquo; для військового обліку у майбутньому. Однак у Мініцифри уточнили: такого не буде - Повісток у «Дії» не буде – Мінцифри
    У Генштабі заговорили про використання застосунку «Дія» для військового обліку у майбутньому. Однак у Мініцифри уточнили: такого не буде
    фото з відкритих джерел

    Військовий облік не стосується застосунку

    Військовий облік не має до «Дії» жодного стосунку. Про це розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік, пише «24 канал».

    «Дія» – це не електронний реєстр. Тому Банік спростував інформацію про повістки.

    Нагадаємо, що очільник Мінцифри Михайло Федоров теж наголошував, що про повістки у «Дії» не мовиться. Чиновник запевняв, що такого точно не буде.

    Як повідомлялося, Міністерство оборони розглядає можливість цифровізації окремих етапів та елементів взяття на військовий облік. Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

    Також українським чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон, поки триває війна з Росією. Однак рішення про скасування заборони на виїзд залежить від позиції військових.

    Раніше повідомлялося, що військовозобов'язані чоловіки можуть пересуватися Україною без отримання відповідних дозволів. Однак при зміні місця свого проживання вони повинні звернутися до відповідних органів.

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    Теги: росія окупанти війна чиновник Україна Михайло Федоров окупація реєстр #stoprussia
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    Повісток у «Дії» не буде – Мінцифри