Черги на відправку чекають 16 суден з українським продовольством, – Зеленський

Наразі все залежить від виконання безпекових параметрів ініціативи

На сьогодні черги на відправлення чекають 16 суден з українським продовольством. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

За його словами, наразі все залежить від виконання безпекових параметрів ініціативи, «а це – відповідальність партнерів, в першу чергу – Організації Об’єднаних Націй і Туреччини».

«У нас не може бути ілюзій, що Росія просто утримається від спроб зірвати український експорт. Росія послідовно провокувала голод у країнах Африки і Азії, які традиційно імпортували значні обсяги українського продовольства. А зараз в умовах надзвичайної спеки, як цьогоріч в Європі загроза цінової кризи і певного продовольчого дефіциту є також і для частини європейських країн. Тож подивимося, як працюватимуть домовленості й чи дійсно буде безпека. Своєї черги на відправку вже чекають 16 суден і ми готові зробити належний внесок у стабілізацію світового ринку продовольства», – підкреслив глава держави.

Зеленський зауважив, що для України це також має значну користь.

«І питання не лише в мільярдах доларів валютної виручки. У вирощуванні експортних аграрних культур задіяні близько півмільйона українців. А якщо додати суміжні галузі, то це плюс мільйон робочих місць. Звідси і відповідна державна увага до виконання експортної ініціативи. Це дійсно потрібно нашим людям», – наголосив президент.

Також Зеленський зазначив, що наразі ще рано робити будь-які висновки та прогнозувати подальші дії щодо виконання ініціативи про експорт українського зерна, і не може бути ілюзій, що Росія утримається від спроб зірвати український експорт.

«Сьогодні почалося виконання ініціативи щодо експорту українського зерна та іншої агропродукції з наших портів на Чорному морі. Перше судно, яке перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи, вийшло з порту Одеси. Станом на зараз ще не час робити будь-які висновки і прогнозувати подальші події. Але порт запрацював, експортний рух почався, і це можна назвати першим позитивним сигналом, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 1 серпня, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. На його борту 26 тис. тонн кукурудзи.