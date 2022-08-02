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Черги на відправку чекають 16 суден з українським продовольством, – Зеленський

Альона Боженко
Сьогодні, 01:36 glavcom.ua
Черги на відправку чекають 16 суден з українським продовольством, – Зеленський
Рано прогнозувати подальші дії РФ щодо виконання ініціативи про експорт зерна
фото із відкритих джерел

Наразі все залежить від виконання безпекових параметрів ініціативи

На сьогодні черги на відправлення чекають 16 суден з українським продовольством. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

За його словами, наразі все залежить від виконання безпекових параметрів ініціативи, «а це – відповідальність партнерів, в першу чергу – Організації Об’єднаних Націй і Туреччини».

«У нас не може бути ілюзій, що Росія просто утримається від спроб зірвати український експорт. Росія послідовно провокувала голод у країнах Африки і Азії, які традиційно імпортували значні обсяги українського продовольства. А зараз в умовах надзвичайної спеки, як цьогоріч в Європі загроза цінової кризи і певного продовольчого дефіциту є також і для частини європейських країн. Тож подивимося, як працюватимуть домовленості й чи дійсно буде безпека. Своєї черги на відправку вже чекають 16 суден і ми готові зробити належний внесок у стабілізацію світового ринку продовольства», – підкреслив глава держави.

Зеленський зауважив, що для України це також має значну користь.

«І питання не лише в мільярдах доларів валютної виручки. У вирощуванні експортних аграрних культур задіяні близько півмільйона українців. А якщо додати суміжні галузі, то це плюс мільйон робочих місць. Звідси і відповідна державна увага до виконання експортної ініціативи. Це дійсно потрібно нашим людям», – наголосив президент.

Також Зеленський зазначив, що наразі ще рано робити будь-які висновки та прогнозувати подальші дії щодо виконання ініціативи про експорт українського зерна, і не може бути ілюзій, що Росія утримається від спроб зірвати український експорт.

«Сьогодні почалося виконання ініціативи щодо експорту українського зерна та іншої агропродукції з наших портів на Чорному морі. Перше судно, яке перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи, вийшло з порту Одеси. Станом на зараз ще не час робити будь-які висновки і прогнозувати подальші події. Але порт запрацював, експортний рух почався, і це можна назвати першим позитивним сигналом, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 1 серпня, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. На його борту 26 тис. тонн кукурудзи.

Теги: експорт Україна зерно

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