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Експорт зерна відновлено: як Україна рятує світ від голоду

Мар’яна Мигаль
Вчора, 09:03 glavcom.ua
Експорт зерна відновлено: як Україна рятує світ від голоду
Відновлення експорту української сільгосппродукції в ООН анонсували на 29 липня
фото Олександр Кубраков/Facebook

Судно, завантажене українським зерном, прямує до порту Тріполі, що у Лівані

Перші кораблі з українським зерном сьогодні, 1 серпня, вийшли у Чорне море. Експорт проходить в рамках «зернової угоди» між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Про це повідомило міністерство оборони Туреччини у Twitter. Контроль за роботою морського коридору та безпекою операції покладено на координаційний центр у Стамбулі.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що судно, завантажене українським зерном, прямує до порту Тріполі, що у Лівані. 

«Україна є четвертим найбільшим експортером кукурудзи в світі, тому можливість його вивезення через порти – це колосальної ваги успіх для забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року»,  – повідомив Кубраков. 

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На весь екран

Кубраков також повідомив, що в портах Одеси ще 16 суден чекають на свою чергу. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Паралельно отримаємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. У найближчі тижні за підтримки наших партнерів ми плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції»,  – зазначив Кубраков. 

Нагадаємо, відновлення експорту української сільгосппродукції в ООН анонсували на 29 липня.

Контроль за виконанням «зернової угоди» здійснює Спільний центр у Стамбулі за участю представників України, РФ, Туреччини та ООН. Він отримуватиме інформацію про кожен етап виконання операції в українських водах.

Турецькі ЗМІ повідомили, коли до Стамбула прибуде перший караван із українським зерном.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нічого не можна прогнозувати й варто стежити, як будуть виконуватися домовленості щодо зернового експорту.

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Теги: зерно Туреччина ООН війна росія Одеса

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