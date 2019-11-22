Новий голова Київської ОДА прокоментував звинувачення у зв’язках з Коломойським



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Олексій Чернишов стверджує, що на роботу до Київщини його запросив перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофимов

«Те, що пише Лещенко – це повна нісенітниця», - переконує Олексій Чернишов

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Чернишов в інтерв’ю «Главкому» заявив, що не знайомий з олігархом Ігорем Коломойським.

«Ні, ми не знайомі, - наголосив Чернишов і додав, - Те, що пише Лещенко – це повна нісенітниця, коментувати це не бачу сенсу».

Нагадаємо, 21 жовтня народний депутат минулого скликання Сергій Лещенко написав у своєму Telegram, що протекцію новому голові Київської обласної держадміністрації зробив олігарх Ігоря Коломойського.

Чернишов стверджує, що на роботу до Київщини його запросив перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофимов, який відповідає за регіональну політику.

«Загалом ми пройшли три співбесіди, була ще серія інтерв’ю, і в результаті мені запропонували цю роботу», - говорить голова КОДА.

Чернишов підтвердив, що проходив співбесіди з главою Офісу президента, прем’єрміністром та президентом.

«Мене також запросили на засідання уряду, задля погодження моєї кандидатури перед усіма членами Кабміна», - розповів колишній бізнесмен.

Чернишов не приховує, що «все своє життя провів у бізнесі» і вважає, що «створення й управління підприємствами і структурами доволі корисний досвід і може бути відповідним чином імплементований в державне управління».

Нагадаємо, 28 жовтня президент Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації бізнесмена з Харкова Олексія Чернишова.

42-річний Чернишов відомий як підприємець та інвестор, зокрема, засновник інвестиційної компанії VI2 Partners. Крім того, раніше його рекомендували 14 професійних і громадських об'єднань в якості кандидата на пост глави Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

Іншим указом Зеленський звільнив Михайла Бно-Айріяна з цієї посади. «Звільнити Бно-Айріяна Михайла Кареновича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться в документі.

Як повідомлялося, 20 жовтня стало відомо, що чинний глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку. Чиновник йде з посади через всього 100 днів після призначення на тлі критики з боку частини правлячої партії.

Бно-Айріян очолював Київську ОДА з 10 липня 2019 року.

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