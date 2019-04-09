Депутата Київської облради затримано на хабарі у $5 тис.



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Депутат вимагав від громадянина 5 тисяч доларів Фото: Нацполіція

Депутата вимагав кошти від громадянина за вплив на службових осіб правоохоронного органу щодо повернення арештованого майна

На Київщині під час отримання 5 тисяч доларів США хабара поліція затримала депутата Київської обласної ради.

«В межах кримінального провадження оперативники управління захисту економіки в Київській області Нацполіції, слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у Києві, за процесуального керівництва прокуратури Київської області та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури задокументували факт вимагання неправомірної вигоди депутатом облради», - повідомляє прес-служба Нацполіції.

Було встановлено, що кошти депутат вимагав від громадянина за вплив на службових осіб правоохоронного органу щодо повернення арештованого майна та в подальшому неперешкоджання у здійсненні ним господарської діяльності в сфері заготівлі лісопродукції.

Під час отримання 5 тисяч доларів США хабара депутата Київської обласної ради було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, Київською місцевою прокуратурою №5 скеровано до суду обвинувальний акт відносно лікаря-експерта Центральної військово-лікарської комісії МОУ та голови Центрального МСЕК №1 Київського міського центру медико-соціальної допомоги, які вимагали та одержали 1,5 тис. доларів США хабара від учасника АТО.