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    Депутата Київської облради затримано на хабарі у $5 тис.

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    Депутат вимагав від громадянина&nbsp;5 тисяч доларів&nbsp; - Депутата Київської облради затримано на хабарі у $5 тис.
    Депутат вимагав від громадянина 5 тисяч доларів 
    Фото: Нацполіція

    Депутата вимагав кошти від громадянина за вплив на службових осіб правоохоронного органу щодо повернення арештованого майна

    На Київщині під час отримання 5 тисяч доларів США хабара поліція затримала депутата Київської обласної ради.

    «В межах кримінального провадження оперативники управління захисту економіки в Київській області Нацполіції, слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у Києві, за процесуального керівництва прокуратури Київської області та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури задокументували факт вимагання неправомірної вигоди депутатом облради», - повідомляє прес-служба Нацполіції.

    Було встановлено, що кошти депутат вимагав від громадянина за вплив на службових осіб правоохоронного органу щодо повернення арештованого майна та в подальшому неперешкоджання у здійсненні ним господарської діяльності в сфері заготівлі лісопродукції.

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    Під час отримання 5 тисяч доларів США хабара депутата Київської обласної ради було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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    Депутата Київської облради затримано на хабарі у $5 тис.
    Депутата Київської облради затримано на хабарі у $5 тис.

    Нагадаємо, Київською місцевою прокуратурою №5 скеровано до суду обвинувальний акт відносно лікаря-експерта Центральної військово-лікарської комісії МОУ та голови Центрального МСЕК №1 Київського міського центру медико-соціальної допомоги, які вимагали та одержали 1,5 тис. доларів США хабара від учасника АТО.

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