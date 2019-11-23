Люди і гроші. Новий голова Київської ОДА розказав про свої пріоритети на посаді



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Олексій Чернишов розуміє, що «капітал нечасто з’являється просто так»

Олексій Чернишов: «Без зміни кадрів, без демонтажу старої системи ми цього не зробимо»

«Як би це високопарно і банально не звучало, моя головна задача на посту глави ОДА – зробити життя мешканців Київської області комфортнішим, зручнішим і перспективнішим», - про це заявив

у своєму першому інтерв’ю на посаді голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Чернишов.

За словами нового очільника Київщини, щоб досягнути результатів на новій посаді, йому потрібно провести «системні структурні перетворення і зміни, які забезпечать прозорість і ефективність влади – як в ОДА, так і в районах». «Без зміни кадрів, без демонтажу старої системи ми цього не зробимо. Це – пріоритет номер один», - наголосив Чернишов.

Другий момент, за словами голови КОДА, «для перетворень необхідні значні фінансові ресурси, про обмеженість яких ми всі добре знаємо». «Тому моїм пріоритетом на посаді є залучення капіталу – акціонерного, міжнародного, приватного, іншого», - розповідає про найближчі плани керівник Київської області.

Водночас, Чернишов розуміє, що «капітал нечасто з’являється просто так». «Для цього треба розвивати інфраструктуру і здійснювати зміни в районах. Необхідно визначити пріоритети розвитку кожного району, запропонувати відповідний інвестиційний проект і реалізовувати. Для цього потрібні люди на місцях, які мислять відповідним чином», - вважає новий голова Київської обласної держадміністрації.

Нагадаємо, 28 жовтня президент Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації бізнесмена з Харкова Олексія Чернишова.

42-річний Чернишов відомий як підприємець та інвестор, зокрема, засновник інвестиційної компанії VI2 Partners. Крім того, раніше його рекомендували 14 професійних і громадських об'єднань в якості кандидата на пост глави Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

Іншим указом Зеленський звільнив Михайла Бно-Айріяна з цієї посади. «Звільнити Бно-Айріяна Михайла Кареновича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться в документі.

Як повідомлялося, 20 жовтня стало відомо, що чинний глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку. Чиновник йде з посади через всього 100 днів після призначення на тлі критики з боку частини правлячої партії.

Бно-Айріян очолював Київську ОДА з 10 липня 2019 року.

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