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Чи буде відключення світла з 15 травня: роз’яснення «Укренерго»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи буде відключення світла з 15 травня: роз’яснення «Укренерго»
Актуальну інформацію про стан в енергосистемі «Укренерго» публікує тричі на тиждень
фото ілюстративне

Віялових відключень в Україні немає із середини лютого

У соцмережах стартувала нова хвиля маніпуляцій на темі відключення світла. Про це повідомляє «Укренерго» і закликає керуватися інформацією з офіційних сторінок компанії.

«Окремі Телеграм-канали публікують фейкові повідомлення про придумані ними графіки відключень світла, які начебто можна буде побачити, підписавшись на їхній канал. Для створення видимості достовірності називають нашу компанію. І навіть вже вигадали дату початку начебто відключень (15 травня – «Главком»). Це все брехня», – йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що актуальну інформацію про стан в енергосистемі «Укренерго» публікує тричі на тиждень – якщо не трапляється надзвичайних подій. Про всі надзвичайні події повідомляється оперативно, щойно дозволяє безпекова ситуація.

«Поки що підстав говорити про запровадження графіків відключень немає», – запевнили в Укренерго.

Віялових відключень в Україні немає із середини лютого.

Раніше повідомлялося, що у липні-серпні цього року в енергосистемі України очікується дефіцит електроенергії. Через це можуть відновитися віялові відключення. 

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Теги: електроенергія Укренерго фейк

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