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Українці будуть зі світлом, попри ворожі атаки. Шмигаль повідомив хорошу новину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українці будуть зі світлом, попри ворожі атаки. Шмигаль повідомив хорошу новину
Європейські партнери надали Україні близько тисячі одиниць обладнання
фото ілюстративне

Україна запустила лінію електропередачі з Польщею

Польща та Україна запустили в роботу міждержавну лінію електропередачі. Вона вже успішно пройшла триденний тестовий період. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Після модернізації запущена в роботу міждержавна лінія електропередачі між Україною та Польщею. Спеціалісти «Укренерго» та їхні польські колеги з компанії PSE швидко провели всі роботи. А європейські партнери надали близько тисячі одиниць обладнання. Лінія працює вже з 27 квітня. Вона успішно пройшла триденний тестовий період», – сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, додатковий потужний інтерконектор збільшує експортно-імпортні можливості. Саме шляхом продажу електроенергії Україна накопичує ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону. В разі ж потреби Україна активізує імпорт для отримання аварійної допомоги від сусідів. 

«Рух України до Євросоюзу – це не лише амбіції, а й конкретні результати. Ми продовжуємо успішну секторальну інтеграцію в ЄС. Прямо зараз робимо важливий крок до об’єднання наших енергосистем», – додав він.

Українці будуть зі світлом, попри ворожі ракетні та дронові атаки.

Раніше повідомлялося, що влітку українці можуть бути до трьох діб без світла.

Теги: електроенергія Денис Шмигаль Польща Україна

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