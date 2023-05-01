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До трьох діб без світла: чому влітку можуть вимикати електроенергію

glavcom.ua
До трьох діб без світла: чому влітку можуть вимикати електроенергію
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фото з відкритих джерел

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В Україні влітку можливі відключення електроенергії через збільшення навантаження на енергосистему та ремонтні роботи. Однак вимкнення світла складатимуть не більше трьох діб. Про це у коментарі Obozrevatel розповів колишній міністр енергетики України Іван Плачков.

«Перш за все, влітку збільшуватиметься навантаження, споживання електроенергії, а «Укренерго» треба ремонтувати дуже багато об'єктів. Але для того, щоб їх ремонтувати, потрібно їх вимикати. Тому це буде пов'язано виключно з ремонтом, реконструкцією, підготовкою до опалювального сезону. І це, якщо не буде ще руйнувань від якихось додаткових ракетних ударів», – пояснив ексміністр.

За словами Плачкова, терміни відключень світла залежатимуть від обсягів робіт на енергооб'єктах і конкретної ситуації.

«На деяких об'єктах обсяг робіт буде достатньо великий, але я не думаю, що це буде більше 2-3 діб. Думаю, це будуть віялові відключення. А так, для ведення ремонтних робіт в основному світло вимикається десь на вісім годин, максимум – на 12», – зазначив ексглава Міненерго.

Нагадаємо, увечері 30 квітня та в ніч на 1 травня ворог завдав чергового масованого удару по Україні. Пошкоджень об’єктів, що генерують електроенергію, не зафіксовано. Однак є суттєві пошкодження розподільних мереж.

Також Кабінет міністрів не зміг домовитися про остаточний варіант підвищення цін на електроенергію та відстрочив це рішення ще на один місяць. В результаті її вартість може зрости вже з червня.

 

Теги: Міненерго електроенергія

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