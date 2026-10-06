Чи потрібно терміново запасатися пальним? Центр протидії дезінформації зробив заяву

Центр протидії дезінформації: Перевіряйте інформацію та слідкуйте за перебігом подій

Інформацію про необхідність терміново запасатися паливом чи можливі майже добові відключення світла варто сприймати як можливий сценарій, а не як неминучий перебіг подій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

«Поширення таких повідомлень поза контекстом може провокувати паніку та штучний ажіотаж. Водночас цим активно користується російська пропаганда: перебільшують ризики та маніпулюють інформацією, щоб посилити тривожність і дестабілізувати ситуацію в Україні. Перевіряйте інформацію та слідкуйте за перебігом подій», – наголосив Центр протидії дезінформації.

Нагадаємо, наприкінці серпня міністр енергетики Денис Шмигаль заявляв, що Україна має шанси пройти зиму без масштабних відключень електроенергії. За його словами, це залежатиме від інтенсивності російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкості відновлення пошкоджених об’єктів.

Міністр також наголошував, що енергосистема готується до опалювального сезону, а Україна накопичує необхідне обладнання й посилює захист критичної інфраструктури.

Згодом Шмигаль повідомив, що українські спецслужби перехопили російські документи з детальними планами атак на енергетичну інфраструктуру взимку. За його словами, Росія визначила конкретні цілі, а також кількість і типи озброєння для їх ураження.