Після атаки на НПЗ у Москві почав зникати бензин

На окремих АЗС «Газпром нафти» пальне закінчилося, на інших запровадили ліміти

У Москві 20 вересня на заправках мережі «Газпром нафта» почалися перебої з пальним після нічного удару безпілотників по Московському нафтопереробному заводу в районі Капотні. На одній зі станцій у східній частині столиці бензин уже закінчився, а на інших покупцям скоротили дозволений обсяг відпуску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

На заправках встановили ліміти

Журналісти перевірили наявність пального на станціях «Газпром нафти» в районі Гольяново на сході Москви. На одній із них бензину не було.

Працівник заправки розповів, що спершу там установили обмеження – не більш як 30 л на один автомобіль. Згодом пальне закінчилося зовсім, а оголошення про ліміт зняли.

«Сьогодні сказали вивісити оголошення, що продаємо бензин по 30 літрів на один автомобіль. А тепер і зовсім бензину немає, ми його й зняли. Тож чекаємо, коли завезуть. Строків поки не повідомляли», – сказав співробітник станції.

За словами очевидців, напередодні на столичних АЗС «Газпром нафти» діяла вдвічі більша межа – 60 л на авто. Вранці 20 вересня її знизили до 30 л.

Єдиного ліміту для всієї мережі в Москві при цьому не підтверджено. На гарячій лінії компанії заявили, що обсяг продажу різниться залежно від конкретної станції: наприклад, на заправці в районі Південне Чертаново назвали норму 40 л.

Що сталося із заводом

Підприємство в Капотні вночі 20 вересня опинилося під ударом безпілотників. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що кілька дронів досягли території об'єкта, де пошкоджено одну зі споруд. Reuters повідомляє, що масштаб пошкоджень спочатку залишався невідомим.

фото: соцмережі

Українська сторона підтвердила ураження. Служба безпеки України повідомила, що завод атакували спільно з іншими складовими Сил оборони, які, за окремими даними, уразили одразу три установки підприємства – первинної переробки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації. За даними СБУ, завод здатен переробляти понад 11,6 млн тонн нафти на рік і забезпечує до 35% потреб Москви й області у якісному пальному.

The Moscow Times із посиланням на Reuters зазначає, що завод у 2024 році переробив 11,6 млн тонн нафти, виробивши близько 2,9 млн тонн бензину та 3,2 млн тонн дизелю.

Паливна криза вже охопила Росію

Перебої в Москві виникли на тлі ширшого дефіциту в країні. Reuters повідомляє, що через пошкодження нафтопереробних підприємств випуск нафтопродуктів скоротився, а в багатьох регіонах з'явилися обмеження на продаж, зростання цін і черги на АЗС.

Ще в серпні лімітами накрило й Москву: на автоматизованих станціях «Газпром нафти» в столиці продаж бензину й дизпалива обмежували 40 л на клієнта.

Ситуація погіршувалася і впродовж вересня – середня ціна АІ-92 у Росії тоді сягнула рекордних 74,60 руб. за літр, а АІ-95 – 80,78 руб.; найгостріший дефіцит на той момент спостерігали в Санкт-Петербурзі.

Збіг у часі нової ситуації з атакою на один із головних НПЗ столиці привертає увагу. Водночас підстав говорити про повне зникнення бензину в усій Москві поки немає: підтверджено лише перебої на окремих АЗС і посилення лімітів у мережі.

Нагадаємо, кадри моменту удару по Московському НПЗ уже з'явилися в мережі – їх публікують як місцеві мешканці, так і російські Telegram-канали.