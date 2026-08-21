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Україна має шанси уникнути відключень світла взимку: заява Шмигаля

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна має шанси уникнути відключень світла взимку: заява Шмигаля
На ситуацію впливатимуть насамперед нові російські атаки взимку
колаж: glavcom.ua

Україна планує суттєво збільшити доступну потужність енергосистеми до кінця року

Україна може пройти майбутню зиму без масштабних відключень електроенергії. Для цього країна нарощує доступні потужності енергосистеми: до початку листопада їх планують збільшити з нинішніх 15 ГВт до 19,6 ГВт, а до кінця року – до 21,4 ГВт. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, пише «Главком».

Таким чином, до кінця року Україна розраховує отримати додатково 6,4 ГВт доступної потужності. Йдеться про можливості енергосистеми з урахуванням власної генерації, когенерації та імпорту електроенергії. Саме збільшення доступної потужності має допомогти країні пройти період найбільшого зимового споживання без необхідності застосовувати масштабні обмеження для населення та підприємств.

За словами Шмигаля, нині українська енергосистема має близько 15 ГВт доступної потужності. До 1 листопада цей показник планують довести до 19,6 ГВт. Ще майже 2 ГВт мають додати до кінця року – тоді загальна доступна потужність становитиме 21,4 ГВт. Водночас реалізація цих планів залежить від ситуації з російськими ударами. Якщо РФ завдасть нових значних пошкоджень енергетичним об’єктам, доступні потужності можуть знову скоротитися.

Україна також продовжує відновлювати генерацію. Значну частину електроенергії забезпечують атомні електростанції. За словами Шмигаля, зараз із дев’яти енергоблоків працюють шість, а три перебувають на плановому ремонті. П’ять енергоблоків уже пройшли необхідні ремонтні роботи.

Окремо країна нарощує когенераційну генерацію та використовує можливості імпорту електроенергії. Це дозволяє збільшити обсяг доступної потужності перед зимовим періодом. При цьому влада не може повністю гарантувати, що відключень не буде. На ситуацію впливатимуть насамперед нові російські атаки, погодні умови та рівень споживання електроенергії.

Втім, якщо заплановане відновлення генерації відбудеться, а Росія не завдасть нових масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі, Україна матиме значно більше можливостей пройти зиму без масштабних відключень електроенергії. Нагадаємо, що розвідка назвала головні цілі Росії для ударів восени та взимку.

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Теги: електроенергія відключення Денис Шмигаль

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