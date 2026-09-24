«Укренерго» звернулося до українців через зростання споживання електроенергії

Компанія закликала обмежити користування потужними електроприладами до 22:00

Споживання електроенергії в Україні зросло, тому «Укренерго» закликало громадян ощадливо користуватися потужними електроприладами протягом дня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НЕК «Укренерго».

Зранку 24 вересня рівень споживання був на 1,8% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня (09:30). В «Укренерго» пояснили це хмарною та дощовою погодою майже по всій країні. Через несприятливі погодні умови знизилася ефективність роботи побутових сонячних електростанцій, тож споживачі почали брати більше електроенергії із загальної мережі.

Напередодні, 23 вересня, добовий максимум споживання також зріс – він був на 3,3% вищим, ніж 22 вересня.

«Враховуючи погодні умови, необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 10:00 до 22:00», – закликали в компанії.

Крім того, внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру нові знеструмлення зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Через зливи та сильний вітер повністю або частково без електроенергії залишилися понад 600 населених пунктів у Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Черкаській, Київській та Чернігівській областях.

В «Укренерго» наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому споживачам радять стежити за повідомленнями своїх операторів системи розподілу.

Нагадаємо, раніше уряд спрямував понад 157 млн грн із резервного фонду на відновлення та захист енергетичних об’єктів у двох прифронтових регіонах – Сумській та Херсонській областях.