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Шмигаль: Росія розробила детальні плани атак на українську енергетику взимку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Шмигаль: Росія розробила детальні плани атак на українську енергетику взимку
Шмигаль впевнений, що Україна достойно пройде зимовий період
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Росіяни розписали перелік цілей, а також кількість і види зброї, потрібні для їх знищення

Українські спецслужби перехопили два документи з детальною стратегією дій російських військ проти енергетичної системи України на майбутню зиму. Про це в етері телемарафону повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає «Главком».

За його словами, у знайдених матеріалах росіяни чітко розписали перелік цілей, а також кількість і види зброї, потрібні для їх знищення – від балістичних ракет до реактивних та звичайних дронів.

Ворог готує комплексні удари по об'єктах тепло- та водопостачання, водовідведення, генерації та інтерконекторах на кордоні з Європою та через Дніпро, а для Києва, Харкова, Одеси та міст-півмільйонників розроблені окремі плани.

Україна вже вживає заходів для протидії цим загрозам, звівши понад 200 капітальних бетонних укриттів над пріоритетними об'єктами та скуповуючи разом із партнерами обладнання для швидких ремонтів. Шмигаль підкреслив, що повністю захистити всю енергетику бетонним куполом неможливо, і хоча ППО дає 90% захисту, навіть 10% пропущених ударів під час масованих атак залишаються відчутними. Попри це, Шмигаль висловив переконання, що Україна достойно пройде зимовий період.

Як відомо, президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія продовжить атакувати українську енергосистему та об'єкти теплопостачання, Україна відповідатиме.

За словами глави держави, українці розуміють, що майбутня зима може бути складною, однак Росія також має відчути наслідки продовження атак. «Українці розуміють, що ця зима може бути дуже суворою для нас, але у відповідь ми не матимемо іншого вибору, окрім як зробити її болісною і для Росії», – сказав Зеленський.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Під час промови він зробив низку заяв про війну, втрати російської армії, удари по території РФ, переговори та майбутнє військових технологій. «Главком» зібрав головні тези виступу президента.

Теги: росія Україна водопостачання Денис Шмигаль енергетика

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