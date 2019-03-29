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    Суспільство

    Член Нацради ініціює перевірку телеканалів через трансляцію «Слуги народу»

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    Завдання членів Нацради полягає у тому, щоб оперативно реагувати на сумнівний, з точки зору Доктрини інформаційної безпеки, телевізійний продукт, -&nbsp;Костинський - Член Нацради ініціює перевірку телеканалів через трансляцію «Слуги народу»
    Завдання членів Нацради полягає у тому, щоб оперативно реагувати на сумнівний, з точки зору Доктрини інформаційної безпеки, телевізійний продукт, - Костинський

    «Наразі ініціюю моніторинг телеканалів, що демонструють «Слугу народу-3», де йдеться про «розпад України» на предмет порушення вимог українського законодавства», — Костинський

    Член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський ініціював моніторинг телеканалів, що демонструють у своєму ефірі епізоди серіалу «Слуга народу — 3» з меседжами щодо «розпаду» України. Про це посадовець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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    «Наразі ініціюю моніторинг ефіру окремих телеканалів, які демонструють в своєму ефірі ті серії серіалу «Слуга народу-3», де йдеться про, так званий, «розпад України», з метою неупередженого вивчення на предмет порушення вимог українського законодавства», — зазначив Костинський.

    Він зауважив, що неприємно вражений спекуляціями творців серіалу на теми територіальної цілісності України і Революції Гідності.

    «Саме так, ці «творчі фантазії» вважаю саме спекуляціями. Обурений тим, що ці спекуляції транслюються в ефірі окремих українських телеканалів напередодні виборів президента України», — уточнив член регулятора.

    На підтвердження своїх слів Костинський зацитував фрази із серіалу: «...После шести «Майданов» люди предпочитают помалкивать... То есть, Украины больше нет...»

    «В умовах тимчасової окупації Криму, частини Донецької і Луганської областей України Російською Федерацією, в умовах 5 років російсько-української війни, тотальних переслідувань російськими спецслужбами кримських татар і українців в Криму, а також переслідувань на півострові Православної церкви України, подібний контент в ефірі українського телебачення особисто вважаю неприйнятним і принизливим», — наголосив Костинський.

    Водночас він пояснив, що завдання членів Нацради полягає у тому, щоб оперативно реагувати на сумнівний, з точки зору Доктрини інформаційної безпеки, телевізійний продукт, який, зокрема, провокує обурення громадян України, і перевіряти його на предмет порушення вимог статті 6 Закону «Про телебачення і радіомовлення» і вимог статті 28 Закону «Про інформацію».

    До слова, колишній член Нацради з питань телебачення і радіомовлення закликає покарати серіал Зеленського.

    Як повідомлялося, прем’єра третього сезону серіалу «Слуга народу», головну роль в якому виконує кандидат у президенти Володимир Зеленський, відбулася 27 березня на телеканалі «1+1».

    Нагадаємо, у серіалі «Слуга народу», в якому кандидат у президенти Володимир Зеленський виконує головну роль президента України Василя Голобородька, показали мапу країни, розділеної на «28 великих могутніх незалежних держав».

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