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    Порошенко назвав свого головного опонента і союзника на виборах

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    Президент Петро Порошенко вважає Путіна своїм головним опонентом на виборах&nbsp; - Порошенко назвав свого головного опонента і союзника на виборах
    Президент Петро Порошенко вважає Путіна своїм головним опонентом на виборах 

    «Коли у мене запитують, хто мій союзник, з ким я готовий об'єднуватися, координувати свої дії і працювати на нього - це український народ»

    Президент Петро Порошенко не підтвердив, що його опонентом на виборах є олігарх Ігор Коломойський, а назвав таким главу РФ Володимира Путіна. Про це він повідомив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

    Зокрема, главу держави запитали, хто є його опонентом на виборах, уточнивши що це не кандидати в президенти Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко, а олігарх Ігор Коломойський.

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    «Коли у мене запитують, хто мій союзник, з ким я готовий об'єднуватися, координувати свої дії і працювати на нього - це український народ. Хто мій опонент? Я цього не соромлюся і говорю це відкритим текстом, тому що інші бояться це робити, - це Путін», - відповів Порошенко.

    На питання про те, ким для нього є Путін, оскільки Порошенко так часто його згадує, президент не захотів відповідати.

    «Я не хотів би зараз давати оцінку, хто він для мене. Наголошую, що Путін - це людина, яка віддала наказ ввести війська РФ під час анексії Криму», - сказав він.

    При цьому Порошенко порівняв з російською пропагандою сюжети про нього на підконтрольному Коломойському телеканалі «1+1». Президент повідомив, що вже підписав договір з адвокатами і подасть позов «для захисту інтересів держави».

    «Коломойський втік з країни, а вкраденими грошима намагається і намагався організувати дестабілізацію ситуації в державі. Сюжети таких телеканалів дуже нагадували сюжети російського телебачення про «розп'ятого хлопчика». Цим «розп'ятим хлопчиком» намагалися затуманити голову українцям. Українці не повірили російському телебаченню, тому що знали, що це - елемент гібридної війни», - сказав він.

    Глава держави висловив упевненість, що після рішення суду ні у кого не буде більше бажання використовувати ЗМІ для дестабілізації ситуації в державі.

    Також нагадаємо, що під час телеефіру президент повідомив, що у Путіна є план щодо зриву виборів в Україні.

    Крім того Порошенко сказав, коли Україна зможе повернутись до політичного діалогу з РФ. Між іншим, глава держави також розповів, коли Україна може досягти повної енергонезалежності.

    Під час телеефіру інший кандидат у президенти, екс-глава СБУ Валентин Наливайченко звинуватив Гриценка в розкраданні армії, а Смешка - в отруєнні Ющенка.

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     До вашої уваги:  
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