Колишній член Нацради телебачення і радіомовлення закликає Нацраду покарати серіал Зеленського



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Скріншот з відео youtube.com/ Слуга народу

У одній з останніх серій «Слуги народу-3» були присутні жарти над територіальною цілісністю України

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення має скликати надзвичайне засідання з приводу трансляції вчорашньої серії «Слуги народу-3», де були присутні жарти над територіальною цілісністю України. Про це написала колишній член Нацради Тетяна Мокріді у Facebook.

«Перебуваю у шоці після перегляду третьої серії «Слуги народу-3». Автори фільму дозволили собі жартувати над територіальною цілісністю України. Над цим не жартують ані у мирний час, ані, тим паче, під час війни. Якщо під час Помаранчевої революції Україну ділили на три сорти, то Квартал 95 розділив на «28 новоутворених держав». Якщо чесно, я не розумію, чому політики мовчать і не реагують на цю зухвалу витівку», – написала Мокріді.

На її думку, на таку витівку також обов’язково мають звернути увагу відповідні органи.

Скріншот з відео youtube.com/ Слуга народу

«Над територіальною цілісністю України не жартують», - резюмувала Мокріді.

Нагадаємо, у серіалі «Слуга народу», в якому кандидат у президенти Володимир Зеленський виконує головну роль президента України Василя Голобородька, показали мапу країни, розділеної на «28 великих могутніх незалежних держав».

Нагадаємо, Володимир Зеленський у телесеріалі «Слуга народу» виконує роль вчителя історії Василя Голобородька, який згодом стає президентом України.

«Слуга народу» – український комедійний політичний телесеріал виробництва студії «Квартал-95» про неймовірну історію обрання президента України. Прем'єра першого сезону серіалу відбулася 16 листопада 2015 року на українському телеканалі 1+1, а у грудні 2015 року відбувся телевізійний показ останньої 24-тої серії першого сезону. 23 жовтня 2017 почався показ другого сезону «Слуга народу. Від любові до імпічменту», а у листопаді 2017 року відбувся телевізійний показ останньої 24-тої серії другого сезону.

Раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський розказав «Главкому», що у разі його перемоги на президентських виборах одразу ж подасть чотири пріоритетних, на його думку, законопроекти.

Як повідомлялося, український шоумен і керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський 25 січня подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти України 25 січня – якраз у свій день народження.

Нагадаємо, кандидат у президенти від партії «Слуга народу» Володимир Зеленський 30 січня вніс до своєї електронної декларації за 2017 рік правки.