Порошенко заявив, що раніше ніколи не судився з журналістами, але тепер…



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Петро Порошенко зауважив, що сюжети, які демонструвалися українським телеканалом, дуже нагадують сюжети російського телебачення про «розіп’ятого хлопчика»

Ні Коломойський, ні Путін не будуть вирішувати, хто буде українським президентом, - голова держави

Президент України Петро Порошенко заявив, що його позов до суду проти одного з українських телеканалів – це інструмент захисту нашої держави від намагань розхитати ситуацію в країні за допомогою засобів масової інформації. Про це він сказав у програмі «Свободи слова» на телеканалі ICTV, йдеться на сайті президента.

За словами Порошенка, він ніколи не судився з журналістами.

«Зараз це є елемент захисту української держави від зазіхань найбільшого олігарха-втікача, який сидить за кордоном і думає, що ниточками він буде управляти українськими маріонетками. Ми точно маємо це зупинити», - сказав голова держави.

Порошенко впевнений, що суд доведе і ні в кого більше не буде бажання використовувати засоби масової інформації для дестабілізації ситуації в нашій державі.

Голова держави уточнив, що підписав відповідний договір і позов буде зареєстрований у суді.

Порошенко зауважив, що сюжети, які демонструвалися цим українським телеканалом, дуже нагадують сюжети російського телебачення про «розіп’ятого хлопчика».

«Українці тоді не повірили російському телебаченню, бо вони знали – це є елементи гібридної війни. Це є елементи, коли використовуючи ЗМІ, не важливо як вони називаються – чи Russia Today, чи «Перший російський канал», чи «Росія 24» - вони хотіли добитися тієї мети, яку Путін поставив перед собою: знищити Україну. Але українці були захищені від подібної інформаційної атаки ззовні, а від каналів всередині країни – виявляється захисту такого не було», - сказав Порошенко.

Голова держави також нагадав події майже трирічної давнини, коли одна з найбільших банківських установ України – Приватбанк, був «фактично доведений до банкрутства її тодішніми власниками». «Власники «ПриватБанку, а це саме Ігор Коломойський, висмоктали з ПриватБанку мільярди доларів. Коломойський тоді втік з країни, а вкраденими грошима намагався і намагається дестабілізувати ситуацію в державі», - констатував Порошенко.

Він наголосив, що «сьогодні не Коломойському і не Путіну вирішувати, хто буде українським президентом». «Виключно конституційне повноваження для цього має український народ. І я буду робити все, що необхідно для того, щоб захистити конституційні права українського народу», - заявив голова держави.

Як повідомлялося, Порошенко судитиметься із телеканалом «1+1». «Я твердо переконаний, що червона лінія перейдена», - зазначив президент.

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