Від Королівства Троєщина до Кошерної республіки: у серіалі «Слуга народу» показали нову мапу України



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Скріншот з відео youtube.com/ Слуга народу

У комедійному телесеріалі від «Кварталу-95» представили вигадану мапу країни, розділеної на «28 великих могутніх незалежних держав»

У серіалі «Слуга народу», в якому кандидат у президенти Володимир Зеленський виконує головну роль президента України Василя Голобородька, показали мапу країни, розділеної на «28 великих могутніх незалежних держав».

За сюжетом, у результаті політики попередників Україна ніби розпалася на безліч окремих держав, назви яких іронічно відображають історію країни.

«Це наша з вами Батьківщина!» - пояснює ситуацію екс-прем'єр Юрій Чуйко, показуючи мапу країни. - 28 великих могутніх незалежних держав. Вам знайома теорія великого вибуху? Все концентрувалося, стискалося, тиск збільшувався, напруга зростала, температура... і бац - на молекули!»

«Тобто України більше немає?» - запитує шокований Голобородько.

«Чому ж ні? Була одна - стало чотири: Легітимна Україна, Перша Україна, Та сама Україна, Велика Україна», - каже Чуйко.

І продовжує: «А ось Королівство Троєщина - це наше вітчизняне Монако! Є й Галицьке королівство... Дніпровська комуністична республіка... Бурштино-Янтарна республіка - і нашим, і вашим... Умань-Кошерна республіка...».

Він звертає увагу Зеленського-Голобородька на Шведську волость – колишню Полтавську область. «Обласна рада переглянула результати Полтавської битви та присудила перемогу шведам...», - каже він.

А ось Донецька і й Луганська області зі столицею в Горлівці позначені на мапі як SSSR (Союз Свободних Самодостатніх Республік).

Є на мапі і Кримський Емірат.

Скріншот з відео youtube.com/ Слуга народу

«Західна Джорджія! Колишній президент дружньої нам кавказької країни все-таки прорвався з Польщі та закріпився. А шматок країни - і зовсім віддали в оренду китайцям», - додає Чуйко.

Скріншот з відео youtube.com/ Слуга народу

На питання Голобородька, чи погодились на це люди, Чуйко відповідає»Після шістьох Майданів люди будуть мовчати...».

Нагадаємо, Володимир Зеленський у телесеріалі «Слуга народу» виконує роль вчителя історії Василя Голобородька, який згодом стає президентом України.

«Слуга народу» – український комедійний політичний телесеріал виробництва студії «Квартал-95» про неймовірну історію обрання президента України. Прем'єра першого сезону серіалу відбулася 16 листопада 2015 року на українському телеканалі 1+1, а у грудні 2015 року відбувся телевізійний показ останньої 24-тої серії першого сезону. 23 жовтня 2017 почався показ другого сезону «Слуга народу. Від любові до імпічменту», а у листопаді 2017 року відбувся телевізійний показ останньої 24-тої серії другого сезону.

Раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський розказав «Главкому», що у разі його перемоги на президентських виборах одразу ж подасть чотири пріоритетних, на його думку, законопроекти.

Як повідомлялося, український шоумен і керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський 25 січня подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти України 25 січня – якраз у свій день народження.

Нагадаємо, кандидат у президенти від партії «Слуга народу» Володимир Зеленський 30 січня вніс до своєї електронної декларації за 2017 рік правки.