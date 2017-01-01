«Чорна п’ятниця» по-українськи. Чому в Америці мінус 90%, а у нас 20%?

Facebook рясніє постами обурення від тих, хто безпідставно сподівався на диво

«Чорну п’ятницю», про яку сповіщає українцям сьогодні ледь не кожна реклама, прийшла в Україну із заходу. Там щороку в останню п’ятницю листопада магазини традиційно роблять великі знижки на свої товари. Саме після цього дня скрізь починається різдвяний розпродаж. Вигідно усім: і покупцям, які полюють за подарунками, і

«Чорна п’ятниця» за межами України виглядає саме так

Facebook рясніє постами обурення від тих, хто безпідставно сподівався на диво

«Чорну п’ятницю», про яку сповіщає українцям сьогодні ледь не кожна реклама, прийшла в Україну із заходу. Там щороку в останню п’ятницю листопада магазини традиційно роблять великі знижки на свої товари. Саме після цього дня скрізь починається різдвяний розпродаж. Вигідно усім: і покупцям, які полюють за подарунками, і магазинам, що прагнуть розпродати старі запаси і оновити асортимент.

«Чорною» цю п’ятницю назвали ще у 60-х роках американські власники автівок. Через шалений ажіотаж напередодні ввечері та у день розпродажів рух на вулицях сповільнювався, скрізь виникали затори. Багато покупців з пізнього вечора четверга вишиковувались (і нині подекуди продовжують!) у довгі черги, аби раніше за інших потрапити до магазину та вхопити потрібні речі або розмір одягу з великою знижкою.

Україна долучилася до традиції. Як же виглядає «чорна п’ятниця» в наших реаліях?

Маркетингові бульбашки

Вже за тиждень до «дня шалених знижок» здається, усі торговельні мережі, магазини та навіть медичні лабораторії, куди ви хоч раз у житті приходили і залишили свій контакт, починають робити розсилку із анонсами «шокуючих цін». Деякі інтернет-магазини навіть пропонують заздалегідь зайти на їхній сайт, обрати товари, покласти у «кошик» і чекати на «день Х», коли їх можна буде забрати ледь не задарма. Таке агресивне інформування багатьох користувачів соцмереж відверто дратує.

Низка торгівельних мереж вдається до хитрощів: заздалегідь роблять розсилку з промокодом, лише завдяки якому можна отримати доступ до знижок у мережі. Ба більше – деякі майданчики навіть за кілька тижнів влаштовували змагання: для того, щоб отримати промокод треба було зробити певну кількість замовлень чи витратити на покупки якусь визначену суму. Щоправда, у «чорну п’ятницю» розпродаж виявився відкритим для всіх – і для тих, хто «виборов» прав на нього, і для тих, хто не знав, що знижки треба «заслужити».

…і де «Шок!!!»?

Насправді, «шокові знижки» по-українські виявляються не такими вже й шоковими: від 10% до 35%. Більше продавці, як правило, готові скинути ціни на товари та послуги, які їм найважче продати: техніку, яка через свою застарілість чи невдалі характеристики майже не користується попитом; одяг чи взуття дуже великих чи маленьких розмірів; послуги, якими рідко користуються; відвертий неліквід. Однак навіть якщо лише одна одиниця товару йде зі знижкою в 90%, продавець обов’язково скористається нагодою вказати це у рекламі.

Користувачі соцмереж розповідають про ще один витончений хід. Напередодні розпродажу ціна на товар різко зростає – приміром, на 20%. Зате у «чорну п’ятницю», в день нечуваного цінопаду, річ дешевшає – так, саме на ці 20%.

Трапляються і справді шокуючі знижки: у 0%. Про таку у себе на сторінці у Facebook написав генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Ще один приклад знижки, яку важко було уявити:

Виникає запитання: якщо така «чорна п’ятниця» лишає по собі післясмак розчарування, то може, продавцям, які не готові робити «шалені знижки» на свої товари, не варто брати участь у цьому маркетинговому божевіллі? Виявляється, власники деяких магазинів просто змушені це робити. Однією з причин, з якої продавці у «чорну п'яницю домальовують на цінниках «-X%», є вимоги власників торговельних центрів, де магазини орендують площі. За словами Дорошенка, в Україні більшість магазинів представлені саме у ТЦ, які вимагають виконувати загальні правила усіх орендарів. До того ж, часто ті продавці, які позиціонують себе як онлайн-магазини, мають точки і офлайн. «Багато торговельних центрів в договорах оренди зараз прописують обов'язкову умову: кілька разів на рік робити значну знижку в певні періоди», - зазначив він.

Як це робиться на Заході

Журналістка Наталія Влащенко зауважує: знижки у 20-30%, які надають українські продавці, не потрібно порівнювати зі справжнім обвалом цін у Сполучених Штатах, де на цінниках часто з’являється «-90%».

Заради справедливості варто зазначити, що далеко не в усіх американських та європейських магазинах товари готові продати з величезними знижками. На сайтах найбільших продавців США - Amazon, 6pm.com, Ebay.com та Walmart.com - можна побачити знижки в основному у 25%, 35% та 45%, Втім, багато товарів дійсно продаються і зі знижками у 75-90%.

Щодо Європи, то тут продавці не готові робити такий «тотальний обвал цін», як у США. Приміром, знижки на свої товари у «чорну п'ятницю» пропонує більшість торгових марок і мереж. Найпопулярніші з них — Auchan, Carrefour, Tesco, (гіпермаркети); Bershka, Cubus, Inglot, House, (магазини одягу); Кomputronik, X-kom (комп'ютерна та мобільна техніка). У минулому році польські магазини пропонували знижки до 50%, рідше - 70%. Німецький продавець продукції Apple Arctis.de скидає від 17% до 64% (у середньому - 25-45%). Паризький універмаг Galeries Lafayette пропонує знижки у 20-35%. Вкрай рідко можна побачити -70%.

Сенс є

Попри все навіть невеликі знижки мають значення: чим вища вартість товару, тим відчутнішою буде вигода. Приміром, товар, який ще вчора продавався за 10 тис. грн, можна сьогодні придбати за 8 тис. грн. Для людини,яка збиралась його купити і за старою ціною, це приємний бонус. Для тих же, хто готовий витрачати у цей день значно менше, звісно, такий порядок знижок - розчарування. Тому Facebook рясніє постами обурення від тих, хто безпідставно сподівався на диво.

Втім, багато користувачів соцмереж поставилися до такого «свята маркетологів» із гумором:

Наталія Сокирчук, «Главком»

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