«Чорна п’ятниця» по-українськи. Чому в Америці мінус 90%, а у нас 20%?
- 24 Листопада, 16:28
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Розсилка
Facebook рясніє постами обурення від тих, хто безпідставно сподівався на диво
«Чорну п’ятницю», про яку сповіщає українцям сьогодні ледь не кожна реклама, прийшла в Україну із заходу. Там щороку в останню п’ятницю листопада магазини традиційно роблять великі знижки на свої товари. Саме після цього дня скрізь починається різдвяний розпродаж. Вигідно усім: і покупцям, які полюють за подарунками, і магазинам, що прагнуть розпродати старі запаси і оновити асортимент.
«Чорною» цю п’ятницю назвали ще у 60-х роках американські власники автівок. Через шалений ажіотаж напередодні ввечері та у день розпродажів рух на вулицях сповільнювався, скрізь виникали затори. Багато покупців з пізнього вечора четверга вишиковувались (і нині подекуди продовжують!) у довгі черги, аби раніше за інших потрапити до магазину та вхопити потрібні речі або розмір одягу з великою знижкою.
Україна долучилася до традиції. Як же виглядає «чорна п’ятниця» в наших реаліях?
Маркетингові бульбашки
Вже за тиждень до «дня шалених знижок» здається, усі торговельні мережі, магазини та навіть медичні лабораторії, куди ви хоч раз у житті приходили і залишили свій контакт, починають робити розсилку із анонсами «шокуючих цін». Деякі інтернет-магазини навіть пропонують заздалегідь зайти на їхній сайт, обрати товари, покласти у «кошик» і чекати на «день Х», коли їх можна буде забрати ледь не задарма. Таке агресивне інформування багатьох користувачів соцмереж відверто дратує.
Низка торгівельних мереж вдається до хитрощів: заздалегідь роблять розсилку з промокодом, лише завдяки якому можна отримати доступ до знижок у мережі. Ба більше – деякі майданчики навіть за кілька тижнів влаштовували змагання: для того, щоб отримати промокод треба було зробити певну кількість замовлень чи витратити на покупки якусь визначену суму. Щоправда, у «чорну п’ятницю» розпродаж виявився відкритим для всіх – і для тих, хто «виборов» прав на нього, і для тих, хто не знав, що знижки треба «заслужити».
…і де «Шок!!!»?
Насправді, «шокові знижки» по-українські виявляються не такими вже й шоковими: від 10% до 35%. Більше продавці, як правило, готові скинути ціни на товари та послуги, які їм найважче продати: техніку, яка через свою застарілість чи невдалі характеристики майже не користується попитом; одяг чи взуття дуже великих чи маленьких розмірів; послуги, якими рідко користуються; відвертий неліквід. Однак навіть якщо лише одна одиниця товару йде зі знижкою в 90%, продавець обов’язково скористається нагодою вказати це у рекламі.
Користувачі соцмереж розповідають про ще один витончений хід. Напередодні розпродажу ціна на товар різко зростає – приміром, на 20%. Зате у «чорну п’ятницю», в день нечуваного цінопаду, річ дешевшає – так, саме на ці 20%.
Трапляються і справді шокуючі знижки: у 0%. Про таку у себе на сторінці у Facebook написав генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
Ще один приклад знижки, яку важко було уявити:
Виникає запитання: якщо така «чорна п’ятниця» лишає по собі післясмак розчарування, то може, продавцям, які не готові робити «шалені знижки» на свої товари, не варто брати участь у цьому маркетинговому божевіллі? Виявляється, власники деяких магазинів просто змушені це робити. Однією з причин, з якої продавці у «чорну п'яницю домальовують на цінниках «-X%», є вимоги власників торговельних центрів, де магазини орендують площі. За словами Дорошенка, в Україні більшість магазинів представлені саме у ТЦ, які вимагають виконувати загальні правила усіх орендарів. До того ж, часто ті продавці, які позиціонують себе як онлайн-магазини, мають точки і офлайн. «Багато торговельних центрів в договорах оренди зараз прописують обов'язкову умову: кілька разів на рік робити значну знижку в певні періоди», - зазначив він.
Як це робиться на Заході
Журналістка Наталія Влащенко зауважує: знижки у 20-30%, які надають українські продавці, не потрібно порівнювати зі справжнім обвалом цін у Сполучених Штатах, де на цінниках часто з’являється «-90%».
Заради справедливості варто зазначити, що далеко не в усіх американських та європейських магазинах товари готові продати з величезними знижками. На сайтах найбільших продавців США - Amazon, 6pm.com, Ebay.com та Walmart.com - можна побачити знижки в основному у 25%, 35% та 45%, Втім, багато товарів дійсно продаються і зі знижками у 75-90%.
Щодо Європи, то тут продавці не готові робити такий «тотальний обвал цін», як у США. Приміром, знижки на свої товари у «чорну п'ятницю» пропонує більшість торгових марок і мереж. Найпопулярніші з них — Auchan, Carrefour, Tesco, (гіпермаркети); Bershka, Cubus, Inglot, House, (магазини одягу); Кomputronik, X-kom (комп'ютерна та мобільна техніка). У минулому році польські магазини пропонували знижки до 50%, рідше - 70%. Німецький продавець продукції Apple Arctis.de скидає від 17% до 64% (у середньому - 25-45%). Паризький універмаг Galeries Lafayette пропонує знижки у 20-35%. Вкрай рідко можна побачити -70%.
Сенс є
Попри все навіть невеликі знижки мають значення: чим вища вартість товару, тим відчутнішою буде вигода. Приміром, товар, який ще вчора продавався за 10 тис. грн, можна сьогодні придбати за 8 тис. грн. Для людини,яка збиралась його купити і за старою ціною, це приємний бонус. Для тих же, хто готовий витрачати у цей день значно менше, звісно, такий порядок знижок - розчарування. Тому Facebook рясніє постами обурення від тих, хто безпідставно сподівався на диво.
Втім, багато користувачів соцмереж поставилися до такого «свята маркетологів» із гумором:
Наталія Сокирчук, «Главком»
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