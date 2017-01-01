Чорна п’ятниця 2017: як швидко і вигідно купити речі на розпродажу

Чорна п’ятниця 2017 – це шанс наштовхнутися на великі знижки, вигідні акції й тотальні сейли

День найбільших розпродажів, коли багато магазинів і брендів продають речі за зниженими цінами, цього року припадає на 24 листопада. Починаючи з 23:59 четверга і до кінця вихідних можна буде придбати одяг, взуття, аксесуари, косметику, техніку та інші необхідні товари за цінами, які не кусаються, а навпаки – радують. Публікуємо корисні



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Чорна п’ятниця 2017 – це шанс наштовхнутися на великі знижки, вигідні акції й тотальні сейли

День найбільших розпродажів, коли багато магазинів і брендів продають речі за зниженими цінами, цього року припадає на 24 листопада.

Починаючи з 23:59 четверга і до кінця вихідних можна буде придбати одяг, взуття, аксесуари, косметику, техніку та інші необхідні товари за цінами, які не кусаються, а навпаки – радують.

Публікуємо корисні поради та лайфхаки про те, як підготуватися до розпродажів, на чому акцентувати увагу в переповнених торгових центрах і як не стати жертвою маркетологів.

Чорна п’ятниця 2017: лайфхаки для шопінгу

Щоб не розгубитися в торговому центрі, не піддатися ажіотажу і уникнути зайвих витрат, заздалегідь складіть чіткий список бажаних покупок. Так ви зможете зосередитися тільки на необхідних речах і не зробите необдуманих покупок.

Перш ніж бігти напролом до торговельних залів з одягом або технікою, треба визначитися із сумою, яку ви готові залишити в магазинах. Підрахувати, скільки грошей вам потрібно на покупки, можна виходячи зі списку, який ви попередньо склали. В Чорну п’ятницю не беріть з собою більше грошей, ніж плануєте витратити. Рекламні акції та маркетингові ходи можуть збити вас з пантелику і змусити придбати абсолютно непотрібні речі.

За кілька днів до Чорної п’ятниці 2017 сходіть до магазину, що вас цікавить, або зайдіть на його сайт, щоб відстежити, скільки коштує той чи інший товар. Порівняйте ціни в різних магазинах. Будьте пильні, адже перед сейлами хитрі ритейлери можуть спеціально завищувати початкові ціни, і речі зі «знижками» коштуватимуть навіть більше, ніж у звичайний час. Не дайте себе обдурити у розпродажній суєті.

Коли у вас є список бажаних товарів, варто подумати над тим, в яких магазинах їх можна купити. Знаючи, які магазини працюють в найближчому торговому центрі, складіть план і черговість їх відвідування. Обов’язково поцікавтеся заздалегідь, чи беруть участь ці магазини в Чорній п’ятниці, чи готують знижки.

Відстежуйте рекламні анонси про Чорну п’ятницю 2017 в інтернеті, на вуличних білбордах і в самих торгових центрах.

Якщо ви впевнені, що магазин пропонує реальні і серйозні знижки, є сенс прийти на шопінг заздалегідь і зайняти чергу. Адже якщо ви прийдете в магазин рівно о 00:00, ви, ймовірно не встигнете придбати потрібну річ, оскільки перед вами вишикується черга, а акційних товарів вистачить не на всіх.

Будьте готові до того, що в Чорну п’ятницю товари з полиць магазинів доведеться в буквальному сенсі хапати, без довгих роздумів і сумнівів. Розпродажі характеризуються великим купівельним напливом, в якому дуже просто розгубитися. Але у вас є ваш список конкретних покупок, просто одразу ж йдіть до своєї мети у заздалегідь обраному магазині.

Натовп під час таких масових розпродажів, як Чорна п’ятниця 2017, привертає злодіїв. У той час як покупці губляться в масі акцій і знижок, кишенькові злодії перевіряють вміст їхніх сумок і гаманців. Ховайте гроші, карти, мобільні телефони в надійне, добре захищене місце і будьте пильні.

Якщо в Чорну п’ятницю компанію вам складуть члени сім’ї або друзі, не треба купчитись в одному магазині, краще розділіться. Ходіть по різних відділах і вивчайте знижки, діліться своїми спостереженнями, беріть потрібні речі і для себе, і для друзів.

Якщо ви і ваші друзі вже обрали товари заздалегідь, просто вирішіть, хто в який магазин піде і купить необхідне: наприклад, один з вас йде купувати техніку, інший – одяг, третій – посуд або домашній текстиль.

Для покупок онлайн користуйтеся усіма перерахованими вище порадами – складайте список покупок, стежте за цінами і так далі. Єдина хитрість полягає в тому, що в інтернет-магазинах можна заздалегідь заповнити кошики, і щойно настане Чорна п’ятниця, вам потрібно буде просто підтвердити своє замовлення.