Українські сovid-сертифікати визнали ще шість країн

Нововведення стосуватиметься українців, які вакцинувалися від коронавірусної хвороби або нещодавно одужали

Вакциновані громадяни України матимуть можливість відвідувати більше країн без ПЛР-тестів та самоізоляції

До складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС, члени якої взаємно визнають цифрові сovid-сертифікати, приєднались нові країни-учасниці. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«Йдеться про такі країни, як Ліван, Чорногорія, Тайвань, Уругвай, Туніс та Таїланд. Таке рішення дозволить під час перетину кордону з цими країнами використовувати цифровий сovid-сертифікат, отриманий в «Дії», – зазначається в повідомленні.

Як зауважується, це стосуватиметься тих громадян, які вакцинувалися від коронавірусної хвороби або нещодавно одужали.

«Вакциновані громадяни України матимуть можливість відвідувати більше країн без ПЛР-тестів та самоізоляції в країнах прибуття, якщо це дозволяє епідемічна ситуація», – пояснила заступниця міністра Марія Карчевич.

Як нагадали в МОЗ, зараз до складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС входить 60 країн світу. Серед них не лише найближчі до України європейські країни, як Польща, Австрія, Латвія та решта членів ЄС. А й країни з інших континентів, зокрема Сінгапур, Нова Зеландія та ОАЕ. Повний перелік країн-учасниць мережі можна знайти тут.

У 2022 році планується, що склад цифрової мережі розшириться до 80 країн-учасниць.

Нагадаємо, раніше Північна Македонія офіційно визнала українські сертифікати про вакцинацію проти Covid-19.

Євросоюз офіційно визнав українські covid-сертифікати в мобільному застосунку «Дія» 19 серпня. Проте у МЗС України звертають увагу на те, що рішення Єврокомісії є лише рекомендацією для країн-членів ЄС і не діє автоматично. Тобто держави ЄС можуть самостійно ухвалювати рішення про визнання українських сертифікатів.

Щоб уникнути неприємних ситуацій на кордоні, українцям радять перевіряти актуальний режим в’їзду і транзиту на інтерактивній онлайн-мапі.

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