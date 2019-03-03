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    Думки вголос

    Як Садовий обіграв Гриценка

    • Євген Магда

      директор Інституту світової політики

    • Розсилка
    Кандидати у президенти зустрілися у столичному кафе - Як Садовий обіграв Гриценка
    Кандидати у президенти зустрілися у столичному кафе

    Не знаю, де та коли цій візантійщині навчився Андрій Садовий, але він, як на мене, розвів Анатолія Гриценка «как болвана в польском преферансе» (c).

    Не знаю, де та коли цій візантійщині навчився Андрій Садовий, але він, як на мене, розвів Анатолія Гриценка «как болвана в польском преферансе» (c).

    Пояснюю:

    • з початку виборчої кампанії рейтинг Садового не ріс, а політичні ініціативи відгонили провінційністю та популізмом (на кшталт поміняти Медведчука на наших полонених);
    • 1 березня оприлюднюється опитування дуже наближеної до Андрія Івановича соціологічної агенції FAMA, де зафіксовано його рейтинг вищий, ніж фіксували до того;
    • Садовий оголошує про готовність знятися на користь Гриценка, чим не лише відповідає суспільному запиту на об'єднання, але і оголошує про наступну публічну угоду (хай тепер Гриценко спробує її не підписати);
    • лідер «Самопомочі» щонайменше перебиває негатив від розриву з київською командою Сергія Гусовського, вчасно виходить з гонки, не дозволивши 31.03 обігнати себе Олександру Шевченку та Юрію Тимошенку;
    • може готуватися до парламентських виборів, вимагаючи місця у першій п'ятірці об'єднаного з ГромПозицією політичного проекту (можете подивитися, що стало з першою п'ятіркою «Самопомочі» на виборах 2014 року).
     Читайте також: 

    Джерело: блог Євгена Магди

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    вибори Андрій Садовий політика Анатолій Гриценко
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