«Слугам народу» в Офісі президента радять мовчати про скандал з «жінкою-сосною»?



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«Слугам народу» рекомендують повне ігнорування скандалу, а якщо ігнорувати не виходить, то потрібно взагалі не згадувати імені одного з його учасників, голови партії Корнієнка, а все звалить на Арахамію

У партії «Слуга народу» заперечують, що писали «меседж бокс»

В Офісі президента «слугам народа» радять не коментувати скандал з «жінкою сосною». Внутрішній документ фракції «Слуга народу» опублікував телеграм-канал «Темники Банковой».

Як пише видання Букви, у партії заперечують, що були підготовлені такі документи.

Автор каналу зазначає, що дана інструкція підготовлена радником глави Офісу президента Михайлом Подоляком, якого раніше називали «відповідальним за цензуру в ЗМІ, жовті статті, чорний піар і іншу нечесть, яка виходить з 383 кабінету ОПУ».

Так, «темник», або як його називають в партії «меседж-бокс», починається з короткого переказу вчорашнього скандалу.

В «інструкції» для «слуг» розписали наступні завдання, які їм необхідно вирішити під час публічної реакції на інцидент:

не допустити втягування в скандал президента Володимира Зеленського і глави Офісу президента Андрія Єрмака,

нівелювати інформаційний привід, деактивувати інформаційну бомбу на стадії «зльоту»,

вказати на замовну природу появи даного скандалу.

Загальна рекомендація для всіх «слуг народу», яких партія призначила спікерами, є повне ігнорування скандалу, а якщо ігнорувати не виходить, то потрібно взагалі не згадувати імені одного з його учасників, голови партії Корнієнка. Весь акцент спікери зобов’язані, згідно з документом, змістити на голову фракції Арахамію.

У документі опубліковані три основні ключові тези, які представники «Слуги народу» зобов’язані доносити своєму електорату.

Перша теза: «Опубліковане відео має ознаки монтажу, а фрази були вирвані з контексту і не стосувалися обговорення І. Аллахвердієвої».

Технологи партії радять ігнорувати той факт, що пряма трансляція не може мати ознаки монтажу.

У момент, коли прес-конференція Корнієнка та Арахамії в Миколаєві ще не почалася, камера місцевого видання «НикВести» записала їх відверту розмову про Аллавердієвої, чиє прізвище чітко вимовляється головою партії.

Друга теза: «Метою вкидання цієї «сенсації» була спроба дестабілізувати команду президента і її лідерів, створити внутрішній конфлікт всередині політичної сили … Стояли за цим місцеві миколаївські клани або більші сили – відкрите питання».

Третя теза: «Слуга народу» це народна партія, яка є зрізом і дзеркалом нашого суспільства … «чоловічі розмови» це краще, ніж системна корупція і популізм під прикриттям бравих гасел і красивих ораторських промов, як це було за часів П.О. Порошенко».

Загалом у «Слузі народу» вважають, що після сексистського сканадалу відбудеться «ефект айкідо» і «слуги» знайдуть спосіб ще більш наближених до народу діячів, а учасники інциденту навіть зароблять додаткові «політичні бали».

У пресслужбі партії заявили, що вони не готували званий «меседж бокс» і відповідно – депутатам не роздавали.

«Партія і фракція до цього документа – якщо він існує насправді – не має ніякого відношення», – відзначили в пресслужбі партії.

Відзначається, що офіційна позиція відображена у відеозверненні глави партії Олександра Корнієнко.

Як повідомлялося, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко записав відеозвернення, де заявив, що назвав «робочою бабою» не колегу Ірину Аллахвердієву, а депутатку Миколаївської міської ради Тетяну Домбровську, а потім вибачився перед обома жінками.

Нагадаємо, 23 червня ЗМІ оприлюднили запис, де Корнієнко начебто заявив Арахамії, що їхня колега по фракції Ірина Аллахвердієва – «баба робоча, як корабельна сосна». Записали розмову на мікрофон журналісти, які стояли поруч на брифінгу.

Згодом Корнієнко заявив, що «запис був змонтований, а фрази – вирвані з контексту».

До слова, минулого року депутатка від «Слуги народу» Ірина Аллахвердієва прийшла на сесію Верховної Ради в ошийнику.