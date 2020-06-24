«Слугам народу» в Офісі президента радять мовчати про скандал з «жінкою-сосною»?
У партії «Слуга народу» заперечують, що писали «меседж бокс»
В Офісі президента «слугам народа» радять не коментувати скандал з «жінкою сосною». Внутрішній документ фракції «Слуга народу» опублікував телеграм-канал «Темники Банковой».
Як пише видання Букви, у партії заперечують, що були підготовлені такі документи.
Автор каналу зазначає, що дана інструкція підготовлена радником глави Офісу президента Михайлом Подоляком, якого раніше називали «відповідальним за цензуру в ЗМІ, жовті статті, чорний піар і іншу нечесть, яка виходить з 383 кабінету ОПУ».
Так, «темник», або як його називають в партії «меседж-бокс», починається з короткого переказу вчорашнього скандалу.
В «інструкції» для «слуг» розписали наступні завдання, які їм необхідно вирішити під час публічної реакції на інцидент:
- не допустити втягування в скандал президента Володимира Зеленського і глави Офісу президента Андрія Єрмака,
- нівелювати інформаційний привід, деактивувати інформаційну бомбу на стадії «зльоту»,
- вказати на замовну природу появи даного скандалу.
Загальна рекомендація для всіх «слуг народу», яких партія призначила спікерами, є повне ігнорування скандалу, а якщо ігнорувати не виходить, то потрібно взагалі не згадувати імені одного з його учасників, голови партії Корнієнка. Весь акцент спікери зобов’язані, згідно з документом, змістити на голову фракції Арахамію.
У документі опубліковані три основні ключові тези, які представники «Слуги народу» зобов’язані доносити своєму електорату.
Перша теза: «Опубліковане відео має ознаки монтажу, а фрази були вирвані з контексту і не стосувалися обговорення І. Аллахвердієвої».
Технологи партії радять ігнорувати той факт, що пряма трансляція не може мати ознаки монтажу.
У момент, коли прес-конференція Корнієнка та Арахамії в Миколаєві ще не почалася, камера місцевого видання «НикВести» записала їх відверту розмову про Аллавердієвої, чиє прізвище чітко вимовляється головою партії.
Друга теза: «Метою вкидання цієї «сенсації» була спроба дестабілізувати команду президента і її лідерів, створити внутрішній конфлікт всередині політичної сили … Стояли за цим місцеві миколаївські клани або більші сили – відкрите питання».
Третя теза: «Слуга народу» це народна партія, яка є зрізом і дзеркалом нашого суспільства … «чоловічі розмови» це краще, ніж системна корупція і популізм під прикриттям бравих гасел і красивих ораторських промов, як це було за часів П.О. Порошенко».
Загалом у «Слузі народу» вважають, що після сексистського сканадалу відбудеться «ефект айкідо» і «слуги» знайдуть спосіб ще більш наближених до народу діячів, а учасники інциденту навіть зароблять додаткові «політичні бали».
У пресслужбі партії заявили, що вони не готували званий «меседж бокс» і відповідно – депутатам не роздавали.
«Партія і фракція до цього документа – якщо він існує насправді – не має ніякого відношення», – відзначили в пресслужбі партії.
Відзначається, що офіційна позиція відображена у відеозверненні глави партії Олександра Корнієнко.
Як повідомлялося, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко записав відеозвернення, де заявив, що назвав «робочою бабою» не колегу Ірину Аллахвердієву, а депутатку Миколаївської міської ради Тетяну Домбровську, а потім вибачився перед обома жінками.
Нагадаємо, 23 червня ЗМІ оприлюднили запис, де Корнієнко начебто заявив Арахамії, що їхня колега по фракції Ірина Аллахвердієва – «баба робоча, як корабельна сосна». Записали розмову на мікрофон журналісти, які стояли поруч на брифінгу.
Згодом Корнієнко заявив, що «запис був змонтований, а фрази – вирвані з контексту».
До слова, минулого року депутатка від «Слуги народу» Ірина Аллахвердієва прийшла на сесію Верховної Ради в ошийнику.