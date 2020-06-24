Депутатка Аллахвердієва відреагувала на скандальне відео з Корнієнком і Арахамією



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Ірина Аллахвердієва: Опубліковане «сенсаційне відео» – монтаж

Народна депутатка назвала відео монтажем задля «зведення політичних рахунків»

Народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Аллахвердієва вважає, що скандальне відео, де її обговорюють колеги, – це монтаж, оскільки фігуранти запису Олександр Корнієнко і Давид Арахамія її запевнили, що нічого подібного не говорили.

Про це Аллахвердієва написала у Facebook.

«Деякі ЗМІ сьогодні розповсюдили фейк, де згадується моє ім’я. Не хочу коментувати цей низькопробний бруд, але мушу розставити всі крапки над «і». Опубліковане «сенсаційне відео» –монтаж. Мені вже подзвонили Давид Арахамія і Саша Корнієнко і присягнулися, що не говорили нічого з опублікованого. Очевидно, мова йшла про потенційних кандидатів в мери та до списків партії на місцевих виборах. Але в передвиборній боротьбі дехто не гребує навіть такими ницими прийомами для зведення політичних рахунків», – зазначила Аллахвердієва.

Вона також додала, що «такими штучними «скандалами» нас не вдасться роз’єднати».

«І що б не креативили опоненти - залишиться на їхній совісті. А ми разом зробимо «триста зустрічей за чотири місяці і виграємо вибори», - резюмувала депутатка.

Нагадаємо, на записі, який оприлюднили ЗМІ, Корнієнко начебто заявив Арахамії, що їхня колега по фракції Ірина Аллахвердієва – «баба робоча, як корабельна сосна». Запис цієї розмови був записаний на мікрофони журналістів, що стояли поруч на брифінгу.

Згодом Корнієнко заявив, що «запис був змонтований, а фрази – вирвані з контексту».

До слова, минулого року депутатка від «Слуги народу» Ірина Аллахвердієва прийшла на сесію Верховної Ради в ошийнику.