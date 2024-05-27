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Крадіжки телефонів в Україні: які бренди найбільш популярні серед злодіїв

Ірина Міллер
glavcom.ua
Крадіжки телефонів в Україні: які бренди найбільш популярні серед злодіїв
Найбільша кількість викрадених або втрачених мобільних телефонів цьогоріч зафіксована у Києві
фото з відкритих джерел

Топ найбільш запитаних серед злодіїв телефонів незмінний протягом останніх трьох років

Українці втратили вже більш ніж 6,6 тисяч телефонів за 4 місяці 2024 року. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ. 

До порівняння, понад 29 тисяч телефонів було викрадено та втрачено в Україні минулоріч. Найчастіше люди втрачають Xiaomi, Samsung та iPhone.

Більше 6,6 тисяч телефонів було вже викрадено та втрачено в Україні від початку 2024 року. Кількість викрадень та втрат смартфонів меншає рік до року: це у 2,5 рази менше, ніж за відповідний період у 2021, та у 1,3 рази менше, ніж минулоріч. 

Загалом 29 015 викрадених та втрачених телефонів було зафіксовано за 2023 рік. Це майже вдвічі – на 46% – менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Кількість втрачених та викрадених телефонів
Кількість втрачених та викрадених телефонів
фото інфографіка Опендатабот

Найбільша кількість викрадених або втрачених мобільних телефонів цьогоріч зафіксована у Києві – 790 випадків (11,9% від загальної кількості). На другому місці Дніпропетровщина з 582 випадками (8.8%), а Запорізька область посідає третє місце з 566 випадками (8,6%). 

До порівняння, у 2023 році Донеччина лідирувала за кількістю викрадених або втрачених телефонів.

Топ найбільш запитаних серед злодіїв телефонів незмінний протягом останніх трьох років: це Xiaomi, Samsung та iPhone. Так, цьогоріч вже було викрадено або втрачено більше 2,2 тисяч Xiaomi (33.8% від загальної кількості), понад 1,4 тисячі телефонів Samsung (21.6%) та трохи менше тисячі iPhone (14.2%). 

Де найчастіше втрачали_викрадали телефони у 2024 році
Де найчастіше втрачали_викрадали телефони у 2024 році
фото інфографіка Опендатабот

За даними мережі магазинів побутової техніки та електроніки Comfy, виявилось, що найпопулярнішими марками телефонів три роки поспіль серед покупців є ті самі марки, але в іншому порядку по запитаності: iPhone, Samsung та Xiaomi/Redmi.

Які бренди телефонів найчастіше втрачають_викрадають у 2024 році
Які бренди телефонів найчастіше втрачають_викрадають у 2024 році
фото інфографіка Опендатабот

Нагадаємо, компанія Xiaomi оновила список пристроїв, які не підтримують оновлення MIUI. Це означає, що користуватися такими смартфонами, як і раніше, можна, але нових функцій і навіть усунення дірок у безпеці їх власникам чекати не варто. Слід зазначити, що Xiaomi може випускати для цих моделей патчі, що закривають критичні вразливості, але не зобов’язується це робити. 

Також повідомлялося, що у першому кварталі цього року продажі смартфонів компанії Apple скоротилися на 9,6%. Натомість компанія Samsung повернула собі лідерство. Зниження продажів є особливо помітним на тлі загального зростання мобільного ринку, який демонструє найкращі темпи зростання за останні роки. За цей період виробники смартфонів відвантажили 289,4 мільйона телефонів, що на 7,8% більше, ніж рік тому. 

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни. З 2018 року й до сьогодні Xiaomi займає перше місце з продажів в інтернет-магазинах Росії, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій РФ.

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Теги: статистика українці Xiaomi телефон мобільний зв’язок Samsung

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