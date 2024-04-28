В Україні з 1 травня набувають чинності важливі зміни до ПДР

Тепер водії повинні вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів цілий рік

Відповідні зміни до правил були внесені постановою Кабміну

В Україні набувають чинності нові положення Правил дорожнього руху. Згідно з ними, ближнє світло фар за містом залишається обов’язковим і після 1 травня. Відповідні зміни до ПДР були внесені постановою Кабміну №1105 від 20 жовтня 2023 року.

Тепер водії повинні вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів цілий рік.

Раніше подібна вимога існувала лише в осінньо-зимовий період – від 1 жовтня до 1 травня.

В умовах погіршеної видимості дозволяється вмикати і дальнє світло фар. Покарання за це порушення ПДР залишилося незмінним – від 425 до 510 гривень.

За даними Європейського дослідницького інституту з безпеки дорожнього руху, використання денних ходових вогнів може зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод у світлу частину доби на 10-15%.

Нагадаємо, у Києві з понеділка, 22 квітня, паркування автомобілів стало платним. Оплатити паркування можна буде в застосунку «Київ Цифровий». Паркування на муніципальних майданчиках платне лише в будні з 08:00 до 22:00. В інший час у будні та протягом дня в суботу й неділю паркування безкоштовне.

До слова, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №9083, який має спростити торгівлю вживаними автомобілями.