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В Україні з 1 травня набувають чинності важливі зміни до ПДР

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Україні з 1 травня набувають чинності важливі зміни до ПДР
Тепер водії повинні вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів цілий рік
фото з відкритих джерел

Відповідні зміни до правил були внесені постановою Кабміну

В Україні набувають чинності нові положення Правил дорожнього руху. Згідно з ними, ближнє світло фар за містом залишається обов’язковим і після 1 травня. Відповідні зміни до ПДР були внесені постановою Кабміну №1105 від 20 жовтня 2023 року.

Тепер водії повинні вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів цілий рік.

Раніше подібна вимога існувала лише в осінньо-зимовий період – від 1 жовтня до 1 травня.

В умовах погіршеної видимості дозволяється вмикати і дальнє світло фар. Покарання за це порушення ПДР залишилося незмінним – від 425 до 510 гривень.

За даними Європейського дослідницького інституту з безпеки дорожнього руху, використання денних ходових вогнів може зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод у світлу частину доби на 10-15%.

Нагадаємо, у Києві з понеділка, 22 квітня, паркування автомобілів стало платним. Оплатити паркування можна буде в застосунку «Київ Цифровий». Паркування на муніципальних майданчиках платне лише в будні з 08:00 до 22:00. В інший час у будні та протягом дня в суботу й неділю паркування безкоштовне.

До слова, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №9083, який має спростити торгівлю вживаними автомобілями.

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Теги: Верховна Рада українці автомобіль законопроєкт

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