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Блінкен назвав реформи, які Україні доведеться реалізувати

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Блінкен назвав реформи, які Україні доведеться реалізувати
Блінкен: Для розвитку оборонного сектору та економіки України потрібне залучення зовнішніх інвестицій
фото: Zelenskiy/Telegram

Для роботи в Україні компанії потребують передбачуваного юридичного середовища, верховенство права та ефективних антикорупційних заходів

Україні доведеться реалізувати суттєві реформи для розвитку економіки та оборонного сектору. Відповідну заяву сьогодні, 14 травня, зробив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу перед студентами Київської політехніки, повідомляє ZN.ua.

Блінкен наголосив, що і українці, і американці хочуть одного – стабільності. «По-перше ми подбаємо про те, щоб Збройні Сили України були стабільними, щоб захистити країну, забезпечити сталий мир і запобігти агресії у майбутньому», – сказав він.

Держсекретар США зазначив, що для розвитку оборонного сектору та економіки України потрібне залучення зовнішніх інвестицій. Однак, додав він, для цього потрібні певні умови.

«Запитайте, чого хочуть компанії, щоб працювати в Україні – стабільне передбачуване юридичне середовище, прозорість, верховенство права, ефективні антикорупційні заходи. Це всі ті реформи,  які доведеться реалізувати попри все», – заявив він.

За словами Блінкена, окрім допомоги від партнерів в Україну прийде і приватний сектор, який вкладатиме гроші.

Нагадаємо, у вівторок вранці державний секретар США Ентоні Блінкен потягом прибув до Києва. Це стало першим візитом високопосадовця США до України після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні на суму $61 млрд.

До слова, під час зустрічі президента Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном головними темами переговорів були постачання озброєнь до України, насамперед систем ППО, українсько-американська угода про безпеку, а також підготовка до червневого саміту миру.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки хочуть укласти з Україною угоду про безпеку терміном на 10 років. Вона буде спрямована на підтримку української безпеки та зміцнення військово-промислового комплексу.

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Теги: українці Ентоні Блінкен реформа США

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