Xiaomi припинила підтримку низки популярних смартфонів

Оновлення більше не отримають Redmi Note 9 та інші популярні моделі

Компанія Xiaomi оновила список пристроїв, які не підтримують оновлення MIUI. Це означає, що користуватися такими смартфонами, як і раніше, можна, але нових функцій і навіть усунення дірок у безпеці їх власникам чекати не варто.

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Новими у списку стали три смартфони:

Redmi 9;

Redmi Note 9;

Poco M2.

Усі три пристрої вийшли в 2020 році з Android 10 на борту і отримали по два великі оновлення системи. Таким чином, вони назавжди застрягли на Android 12. Це не завадить їм запускати більшість сучасних програм, але проблеми із сумісністю в майбутньому не виключаються.

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Слід зазначити, що Xiaomi може випускати для цих моделей патчі, що закривають критичні вразливості, але не зобов’язується це робити.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни. З 2018 року й до сьогодні Xiaomi займає перше місце з продажів в інтернет-магазинах Росії, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій РФ.

«Поки росіяни бомбили мирні українські міста, Xiaomi встигла збільшити поставки в РФ на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім. Так, протягом 2022 року року Xiaomi подвоїла свою частку ринку та зараз є лідером продажів смартфонів в країні-агресорці. У липні 2022 року Xiaomi та її суббренд POCO разом займали 42% російського ринку смартфонів, маючи перше місце за обсягом продажів.