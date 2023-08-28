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Xiaomi припинила підтримку низки популярних смартфонів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Xiaomi припинила підтримку низки популярних смартфонів
Низка смартфонів компанії назавжди застрягли на Android 12
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Оновлення більше не отримають Redmi Note 9 та інші популярні моделі

Компанія Xiaomi оновила список пристроїв, які не підтримують оновлення MIUI. Це означає, що користуватися такими смартфонами, як і раніше, можна, але нових функцій і навіть усунення дірок у безпеці їх власникам чекати не варто.

Новими у списку стали три смартфони:

  • Redmi 9;
  • Redmi Note 9;
  • Poco M2.

Усі три пристрої вийшли в 2020 році з Android 10 на борту і отримали по два великі оновлення системи. Таким чином, вони назавжди застрягли на Android 12. Це не завадить їм запускати більшість сучасних програм, але проблеми із сумісністю в майбутньому не виключаються.

Слід зазначити, що Xiaomi може випускати для цих моделей патчі, що закривають критичні вразливості, але не зобов’язується це робити. 

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни. З 2018 року й до сьогодні Xiaomi займає перше місце з продажів в інтернет-магазинах Росії, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій РФ.

«Поки росіяни бомбили мирні українські міста, Xiaomi встигла збільшити поставки в РФ на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім. Так, протягом 2022 року року Xiaomi подвоїла свою частку ринку та зараз є лідером продажів смартфонів в країні-агресорці. У липні 2022 року Xiaomi та її суббренд POCO разом займали 42% російського ринку смартфонів, маючи перше місце за обсягом продажів.

Теги: Xiaomi телефон

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