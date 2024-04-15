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Продажі Apple падають: стало відомо, який відомий бренд повернув собі першість на ринку

Катерина Іванова
glavcom.ua
Продажі Apple падають: стало відомо, який відомий бренд повернув собі першість на ринку
У березні поставки iPhone компанії Apple скоротилися на 10%, поступившись смартфонам від Samsung
фото з відкритих джерел

На продажі Apple вплинули підйом компанії Huawei та заборона Пекіна на використання іноземних пристроїв на підприємствах

У першому кварталі цього року продажі смартфонів компанії Apple скоротилися на 9,6%. Натомість компанія Samsung повернула собі лідерство. Такі дані наводить International Data Corporation (IDC) та Bloomberg.

Зниження продажів є особливо помітним на тлі загального зростання мобільного ринку, який демонструє найкращі темпи зростання за останні роки. За цей період виробники смартфонів відвантажили 289,4 мільйона телефонів, що на 7,8% більше, ніж рік тому. 

Samsung відвантажила понад 60 мільйонів пристроїв та отримала 20,8% від усього ринку. Apple у першому кварталі відвантажила 50,1 мільйона смартфонів, що складає 17,3% від усіх постачань.

«Хоча галузь ще не повністю вийшла з кризи, оскільки на багатьох ринках зберігаються макроекономічні проблеми, це вже третій квартал поспіль, коли спостерігається зростання поставок, що є вагомим показником того, що відновлення вже йде повним ходом», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у виданні, Apple намагається утримати продажі на найбільшому у світі ринку смартфонів з моменту дебюту останнього покоління iPhone у вересні. Однак на їхні продажі вплинули підйом компанії Huawei, посилення конкуренції на внутрішньому ринку та заборона Пекіна на використання іноземних пристроїв на підприємствах.

Водночас компанія Samsung у березні повернула собі першість на ринку, а бюджетний бренд Transsion збільшив поставки на 85%. Xiaomi натомість скоротила відставання від Apple, яка посіла друге місце.

Нагадаємо, Європейський Союз оголосив про штраф компанії Apple на 1,84 мільярда євро за порушення антимонопольного законодавства. А саме, за те, що компанія перешкоджала конкурувальним музичним потоковим сервісам, як-от Spotify, повідомляти користувачам iPhone, що вони можуть знайти дешевші способи підписки за межами магазину додатків Apple.

До слова, міністерство юстиції США та 16 генеральних прокурорів штатів та округів подали до суду на Apple зі звинуваченнями у незаконній монополії на ринку смартфонів.

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Теги: Європейський союз Xiaomi Apple штраф прокурор Міністерство юстиції

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