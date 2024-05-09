Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Еколог за освітою, за покликанням – революціонер. Згадаймо Олександра Машлая

Ірина Міллер
glavcom.ua
Еколог за освітою, за покликанням – революціонер. Згадаймо Олександра Машлая
У складі 25–го окремого штурмового батальйону Машлай брав участь у наступі під селом Роботине Запорізької області влітку 2023 року
колаж: glavcom.ua

З жовтня 2023 року Олександр Машлай без ротації тримав разом із побратимами Авдіївський коксохім, потім – село Бердичі Донецької області

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Олександра Машлая.

Олександр народився 9 липня 1983 року у селищі Гоща, що на Рівненщині. У 2004 році закінчив Національний університет водного господарства та природокористування у Рівному. Жив із родиною у Луцьку.

«За освітою Сашко був екологом. За покликанням – публіцист, журналіст та революціонер. Свого часу був головним редактором кількох рівненських націоналістичних видань. Як революціонер – одним із тих, хто їздив у Мінськ допомагати братам-сябрам валити диктатуру картопляного диктатора ще у 2005 році», – розповідає «Український погляд».

Строкову службу пройшов у ЗСУ ще у 2006–2007 роках – начальником радіостанції. Доброволець. У складі 25–го окремого штурмового батальйону він брав участь у наступі під селом Роботине Запорізької області влітку 2023 року. З жовтня 2023 року без ротації тримав Авдіївський коксохім, потім – село Бердичі Донецької області.

Яким запам'ятали Максима друзі і знайомі

Строкову службу пройшов у ЗСУ ще в 2006-2007 роках – начальником радіостанції
Строкову службу пройшов у ЗСУ ще в 2006-2007 роках – начальником радіостанції
фото з відкритих джерел

«Просто горе. Загинув на фронті – у районі Авдіївки – давній і добрий знайомий Сашко – Олександр Машлай. Націоналіст, порядний, конструктивний, на таких країна тримається», – написав про воїна журналіст, історик і громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ Вахтанг Кіпіані.

«В юні роки ми з ним пройшли Пласт, потім Молодіжний націоналістичний конгрес, «Національний альянс». Зараз не маю слів, тільки сльози. Розкажу про нього пізніше. Давайте пом’янемо його у молитві», – написав брат загиблого Ігор Гошовський.

«На фронті загинув один з найкращих людей, яких мені довелося зустрічати у житті – Олександр Машлай, друг Гот. Засновник Національного Альянсу, член Центрального Проводу, редактор організаційного журналу «Правий Поступ». Родом з Гощі на Рівненщині. Розпочинав свій шлях у громадському житті зі скаутингу у Пласті. Активний учасник Помаранчевої революції та Революції Гідності. У 2005 році разом зі мною провів 10 діб за ґратами у Мінську, тримаючи голодування.

Мав досвід роботи у Волинській обласній державній адміністрації, свого часу був моїм помічником-консультантом в обласній раді. Один з тих, хто творив та конструював Національний Альянс протягом перших десяти років його існування. Ідеолог, публіцист, виховник. Воював у складі 25–го окремого штурмового батальйону. Учасник наступу в районі Роботиного. Брав участь в обороні Авдіївки. Загинув 7 травня на Донеччині. Дружина, багатолітня членкиня нашої організації Валентина Машлай – «Ромашка». Сашко був батьком двох синів-пластунів. Непоправна втрата для України та усіх, хто знав друга Гота. Помстимося!» – згадує про Машлая Ігор Гузь.

«Накочуються спогади про події майже 20–річної давності, коли ми всі роззнайомились. Я була ще школяркою, а рівненська тусовка НацАльянсу – завжди креативні, цікаві хлопці, з якими ніколи не було нудно на таборах, мандрівках, та й загалом на будь-яких двіжах. Це дуже боляче. Болить за друга Гота, за його сім'ю найбільше. А ще болить за нас усіх. Ми втратили ще одного з найдостойніших. Сашко із тих, хто став до зброї, щоб не залишити цю кляту війну у спадок своїм синам. Друже, дякую Тобі за все. Честь», – згадує про Машлая Младена Качурець.

Олександр Машлай загинув зранку 7 травня 2024 року на Донеччині
Олександр Машлай загинув зранку 7 травня 2024 року на Донеччині
фото з відкритих джерел

Олександр Машлай загинув зранку 7 травня 2024 року на Донеччині. У нього залишилися дружина і двоє синів.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять смерть українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро та Віталій Капранови зробили дуже багато для української культури
Пам'яті Дмитра Капранова. Він поклав життя за українську націю
20 квiтня, 15:30
Кремль спокійно відправив на смерть сотні тисяч росіян
«Мертві та загублені». Куди зникли 25 тисяч окупантів?
18 квiтня, 20:00
Відеоблогер та журналіст Роман Цимбалюк програмує свою аудиторію на віру у перемогу
Роман Цимбалюк: Мені достеменно відомо, навіщо Навальний летів у Москву Інтерв'ю
26 квiтня, 11:00
Ходу скасовано «у звʼязку з наявними загрозами громадській безпеці»
Росія скасовує проведення ходи «Безсмертний полк»
23 квiтня, 18:52
Диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти з території Росії
На Сумщині прикордонники відбили напад російських диверсантів
15 квiтня, 10:33
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції ЗСУ
Генштаб повідомив, на якому напрямку фронту окупанти не здійснювали наступальних дій
19 квiтня, 07:37
Микола Ворончук з Вінниччини збирає бойові дрони
Приклад незламності. Ветеран із біонічною рукою збирає дрони
26 квiтня, 15:00
Росіяни під час атаки на Одесу вбили проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв
Удар по Одесі: загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету
30 квiтня, 10:03
На півдні Китаю обрушилася автомагістраль
У Китаї стався обвал траси: десятки загиблих та поранених
1 травня, 10:31

Суспільство

Еколог за освітою, за покликанням – революціонер. Згадаймо Олександра Машлая
Еколог за освітою, за покликанням – революціонер. Згадаймо Олександра Машлая
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 9 травня
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 9 травня
9 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Чи можна уникнути мобілізації через релігійні переконання? Верховний суд ухвалив рішення
Чи можна уникнути мобілізації через релігійні переконання? Верховний суд ухвалив рішення
Спеціальний урядовий уповноважений розказав, як йде обмін тілами загиблих із Росією
Спеціальний урядовий уповноважений розказав, як йде обмін тілами загиблих із Росією
«Діло наше чисте і святе»: Ліна Костенко дала напутнє слово українцям
«Діло наше чисте і святе»: Ліна Костенко дала напутнє слово українцям

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Залужний прийшов додому до Ліни Костенко: яскраві кадри
19K
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
15K
Євростат назвав країни ЄС, з яких виїжджає найбільше українців
9783
«Конфіскація російських активів відкриває скриньку Пандори» – голова депозитарію Euroclear
3778
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
3725
Посівний календар на травень 2024: які дні найбільш сприятливі

Новини

Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
Вчора, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Вчора, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
7 травня, 06:36
Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
5 травня, 14:24

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua