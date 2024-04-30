Зміни до закону про тимчасовий захист: які новації чекають українців у Польщі

Рада міністрів Польщі сьогодні обговорить проєкт поправок до закону, щодо тимчасового захисту громадян України

Рада міністрів Польщі на засіданні 30 квітня обговорить проєкт поправок до закону, який продовжуватиме тимчасовий захист для громадян України, які рятуються від війни. Про це йдеться на сайті канцелярії прем'єр-міністра.

Зокрема мова про проєкт змін до Закону про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом та деяких інших актах. Постанови було підготовлено Міністерством внутрішніх справ та адміністрацією спільно з іншими відомствами.

За словами заступника глави МВС Мацея Душчика, після тривалих обговорень Міністерство освіти ухвалило рішення запровадити обов'язкове шкільне навчання для всіх дітей-біженців з України. «Ми поінформували наших українських партнерів, і вони також погодились із цим», – зазначив чиновник.

Він визнав, що близько 200 тис. українських дітей уже навчаються у польських школах, проте достеменно невідомо, скільки з них залишаються поза польською освітньою системою.

Душчик заявив, що виплата допомоги у розмірі понад 800 злотих українським дітям-біженцям буде пов'язана з обов'язковим відвідуванням школи.

Очікується, що уряд Польщі на найближчому засіданні схвалить продовження тимчасових заходів допомоги українським громадянам, які вимушено залишили свою країну через російське вторгнення.

Нагадаємо, Німеччина є одним з головних напрямків як для українських біженців, так і трудових мігрантів. Цього року в країні дозволили працювати на підприємствах і вчити мову одночасно для заохочення працевлаштування. Про це у коментарі «Главкому» розповіла керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко. За її словами, зараз спостерігається ефект свідомої міграції біженців. Українці вже обирають не лише ті країни, які близько розташовані, а й де є можливість особистісного розвитку.

Багато українців, додає експертка, переїхали з Польщі до Німеччини, адже зарплати там значно вищі навіть на простій фізичній роботі. Соціальні виплати теж зростають, як показує дослідження «З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців». До слова, кількість українців в Німеччині вже перевищує кількість українців у Польщі.