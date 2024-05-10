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Стало відомо, скільки українців втекли від мобілізації до Румунії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, скільки українців втекли від мобілізації до Румунії
З початку 2024 року кількість українців, які незаконно перетинають кордон знову почала зростати
фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

Після нелегального перетину кордону чоловіки віком 18-60 років зазвичай просять захисту в румунських органів влади

Близько 11 тис. українських чоловіків нелегально перетнули кордон із Румунією на півночі країни, щоб уникнути мобілізації після початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомляє Europa Liberă România з посиланням на дані румунської прикордонної поліції.

Як повідомив начальник прикордонної поліції Сігету-Мармацієй Флорін Коман, після нелегального перетину кордону чоловіки віком 18-60 років зазвичай просять захисту в румунських органів влади.

За словами Комана, якого цитує Agerpress, 19 чоловіків загинули, намагаючись перетнути кордон: 11 потонули в річці Тиса, а решта загинули під час спроби перетнути Карпати без належного спорядження, у тому числі взимку.

Представник румунської прикордонної поліції також сказав, що після незначного зменшення кількості втікачів з України у 2023 році, з початку поточного року ця тенденція знову посилилася.

У період з січня по квітень 2024 року було зафіксовано 1218 випадків нелегального перетину державного кордону з України до Румунії, у яких, за словами Комана, були задіяні 2373 громадяни України.

Нагадаємо, від початку 2024 року кількість українських чоловіків призовного віку, які незаконно перетинають кордон зі Словаччиною, зросла більш ніж удвічі.

Раніше парламент проголосував в цілому про внесення змін в Кримінальний кодекс та Кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації.

Як повідомлялося, Служба безпеки та Національна поліція заблокували ще вісім схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За даними СБУ, організаторів схем для ухилення викрито та затримано у різних регіонах України. За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти за кордон, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів. Вартість таких «послуг» становила від $3 до $10 тис. Сума залежала від терміновості виїзду та різновиду «схеми».

До слова, українські правоохоронні органи розпочали майже 11,3 тис. кримінальних проваджень через ухилення від призову чи порушення військового обліку з початку повномасштабного вторгнення.

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Теги: Румунія ухилянти українці кордон прикордонники

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